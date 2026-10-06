Primele imagini cu Prințul când calcă strâmb cu Gabriella la Insula iubirii: ”Simt fluturi”

Primele imagini cu Prințul când calcă strâmb cu Gabriella la Insula iubirii: ”Simt fluturi”
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Prințul Marco și Gabriella/ sursa foto: colaj CANCAN
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Prințul Marco și Gabriella devin din ce în ce mai apropiați. În ediția viitoare, concurentul de la Insula Iubirii i se destăinuie ispitei și îi transmite că se simte și mai atras de ea, ba mai mult, că se simte ca un licean îndrăgostit care are fluturi în stomac. 

Deși Marco a mers în Thailanda alături de Bianca Ghiurcă, concurentul pare să uite de soția lui. Acesta și-a arătat simpatia față de ispita Gabriella încă de la primul episod, iar legătura lor devine din ce în ce mai specială. Prințul i-a mărturisit că se simte atras de ea, însă nu s-a oprit doar la atracția fizică. Bărbatul a fost mai sincer ca niciodată și i-a spus că „simte fluturi”. Afirmația lui Marco este doar un prim pas spre infidelitate. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Primele imagini cu Prințul când calcă strâmb cu Gabriella la Insula Iubirii

În trailerul pentru episodul următor, de vineri, 9 septembrie, se poate observa cum Prințul Marco și Gabriella se apropie tot mai mult. Cei doi stau tot mai mult singuri, iar Marco, precum un licean îndrăgostit, o ia în brațe, o atinge tot mai tandru, ba chiar îi oferă sărutări pe frunte și obraz.

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„Avem o conexiune, că de multe ori nu trebuie să zic. Cine te-a pus să vii la Insula Iubirii? E ca o joacă de copii, mi-ar plăcea să trăiesc încă o dată o îndrăgosteală de asta. E ceva care n-am mai simțit de mult acea flacără și am parte de multe conștientizări, adică multe analize despre mine și încep să trăiesc chiar acuma testul la maxim”, a declarat Prințul Marco.

Ulterior, într-o discuție sinceră cu băieții din vilă, Marco le mărturisește că e ceva mai presus de o atracție fizică. Concurentul a spus, cu emoție, că simte fluturi în stomac.

„Toate ca toate, eu măcar o fac de față cu ea. Aici deja nu mai vorbim de fizic, vorbim despre emoții, vorbim despre fluturi în stomac. Vrei să te mint? Îmi dă fluturi fata asta”, a mai adăugat concurentul.

Gabriella Barbu și Prințul Marco/ sursa foto: captură video Antena 1

Gabriella Barbu și Prințul Marco/ sursa foto: captură video Antena 1

Gabriella îl face pe Prințul Marco să-și pună relația la îndoială

Într-un al episod trecut, Gabriella și Prințul Marco au petrecut timp împreună singuri. El a făcut o confesiune neașteptată și anume că se simte atras de ea, dar și că îl face să își pună relația la îndoială.

„Eu sunt aici ca să îi demonstrez ei că iubirea față de ea este mai presus de orice. Cu toate astea, eu nu mă așteptam să găsesc o fată ca Gabriela, care, după zece ani de zile, să mă facă să mă simt bine. Eu am uitat cum e să fii cu o fată să te facă să te simți bine (…) Mă simt greșind, Gabriella (…) Mă simt judecat întotdeauna”, i-a spus Prințul Marco ispitei.

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