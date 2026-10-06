Prințul Marco, pus la zid după un derapaj incredibil: ”Ești foarte grasă, rea și urâtă”. Influencerii l-au taxat imediat

Scandalul de la Insula Iubirii ia amploare în mediul online, iar unul dintre concurenții sezonului 10 se află din nou în centrul atenției. Prințul Marco a avut un derajap și a fost taxat imediat de către influenceri.

Scandalul din jurul sezonului 10 al emisiunii Insula Iubirii continuă să se extindă în mediul online. De la apariția show-ului, mai mulți creatori de conținut au comentat momentele controversate și comportamentul concurenților, iar Prințul Marco s-a numărat de mai multe ori printre cei vizați de critici.

De această dată, concurentul a ajuns în centrul atenției după ce i-a transmis un mesaj unei creatoare de conținut, în care a făcut mai multe afirmații jignitoare la adresa acesteia. Prințul Marco a făcut referire la greutatea tinerei și la aspectul său fizic, dar i-a adresat și alte remarci ofensatoare. Mesajul a fost făcut public în mediul online și a stârnit rapid reacții.

„Nu o să te jignesc cum ai făcut-o tu, o să îți zic doar că ești foarte grasă, și dacă ai mai slabi un pic poate o să găsești un băiat sau o fată care să te iubească, pentru ca așa ești și rea și urâtă, 2 lucruri pe care nu le vrea nimeni se vede ca l-ai votat pe Nicuşor Dan, ştii ce vreau să zic! Baftă cu viața de plictisitoare

3€ abonamentul, te cred ca ai ciudă pe mine puteai sa îmi ceri ajutor îți trimiteam banii pentru chirie o luna de zile care, de fapt, i-am plătit pe ochelarii la care ai comentat azi! Ciao ciao invidioasaaaaa muahahhahahaha”, este mesajul transmis de Prințul Marco.

Cum a fost taxat Prințul Marco

The Curly Girl nu a rămas fără replică și a ales să atragă atenția inclusiv asupra postului de televiziune care difuzează emisiunea. Creatoarea de conținut a susținut că, atât timp cât concurentul se află încă sub contract, reprezentanții Antenei 1 ar trebui să ia atitudine în urma comportamentului acestuia în mediul online.

„@antenal_oficial @insulaiubirii_oficial Vedeţi ca v-ați scapat concurentul in mesajele mele și sunt aproape sigură că vaă încălcă niște clauze din contract. Aveți de gând să faceți ceva în privința asta?”, a scris The Curly Girl.

Și Evelina, cunoscută în mediul online drept Evetastick, a reacționat după ce a văzut mesajele atribuite Prințului Marco. Creatoarea de conținut s-a declarat revoltată de limbajul folosit de concurent și a criticat dur atât comportamentul acestuia, cât și lipsa unei reacții din partea producătorilor emisiunii.

A criticat situația și a pus sub semnul întrebării modul în care postul gestionează comportamentul concurenților care apar în emisiune și care, potrivit acesteia, continuă să aibă interacțiuni controversate cu persoane din mediul online.

„Fac spume de draci la gură. Fac clăbuci de nervi. Vă rog frumos să vă uitați la Prințul Marco care este în dm-ul lui Creața și uitați-vă, vă rog frumos, ce îi spune la femeia asta. (…) Băi, Antena 1, oamenii de la Insula Iubirii nu vă e rușine? Concurenții voștri sunt în dm-urile creatorilor de conținut la care plângeți să vă posteze în continuare pe moca jignindu-i și amenințându-i? Nu vă e puțin rușine? În loc să puneți mesaje că au fost automatizări, mergeți și băgați-l pe ăsta în beci, că ăsta o să fie sfârșitul vostru. Nu știu ce ați făcut luni de zile castingurile alea ca să luați cei mai problematici concurenți care au fost vreodată. Cum e posibil așa ceva să nu faceți nimic cu oamenii pe care îi aveți și sub contracte? Doamne ferește.”, a transmis Evetastick.

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