Mesajul Gabriellei după ce Prințul Marco a recunoscut că este atras de ea: „Eu nu concurez”

Gabriella și Prințul Marco/ sursa foto: colaj CANCAN
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Tentația este tot mai mare pentru Prințul Marco. Concurentul de la Insula Iubirii a recunoscut că este atras de ispita Gabriella, chiar dacă inițial a spus că vrea să petreacă timp cu ea pentru a-i demonstra soției sale, Bianca, că poate avea încredere în el. 

Bineînțeles că pentru Bianca Ghiurcă imaginile au fost greu de privit. De curând, ispita a transmis un mesaj cu subînțeles, în care vorbește despre relații. Gabriella Barbu a subliniat că ea nu concurează cu nimeni. Deși replica nu a avut o direcție anume, nu putem să nu ne gândim că a fost special adresată pentru partenera de viață a Prințului Marco. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Mesajul Gabriellei după ce Prințul Marco a recunoscut că este atras de ea

Concurentul i-a mărturisit că este atras de ea, iar bruneta a scris un mesaj cu subînțeles care pare special pentru Bianca Ghiurcă. Aceasta a punctat că nu înțelege de ce o femeie se simte superioară altor femei, mai ales că ea nu ține să concureze cu nimeni.

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„Nu am înțeles niciodată femeile care simt nevoia să se simtă superioare alteia doar pentru că un bărbat le oferă ceva ce celeilalte nu-i oferă. Eu nu concurez cu femei pentru bărbați. Mi se pare prea puțin pentru cât valorează o femeie”, a scris Gabriella Barbu pe TikTok.

Gabriella Barbu/ sursa foto: captură video TikTok

Gabriella Barbu/ sursa foto: captură video TikTok

Cum a început apropierea dintre cei doi

Prințul Marco i s-a destăinuit ispitei. Acesta i-a spus că se simte vinovat pentru apropierea lor, dar mai ales pentru că simte că greșește față de soția lui. În plus, el a recunoscut că se simte atras de Gabriella, iar apariția ei pe insulă îl face să își pună la îndoială relația.

„Eu sunt aici ca să îi demonstrez ei că iubirea față de ea este mai presus de orice. Cu toate astea, eu nu mă așteptam să găsesc o fată ca Gabriela, care, după zece ani de zile, să mă facă să mă simt bine. Eu am uitat cum e să fii cu o fată să te facă să te simți bine (…) Mă simt greșind, Gabriella (…) Mă simt judecat întotdeauna”, i-a spus Prințul Marco Gabriellei.

Mai mult decât atât, cei doi au petrecut timp singuri, într-un cadru parcă desprins din filmele romantice. Marco și bruneta se aflau într-un cort, iar acolo au abordat mai multe subiecte intime. Astfel, legătura lor este din ce în ce mai evidentă.

VEZI ȘI: Oare ce s-a întâmplat înainte? Prințul Marco, prins cu șlițul desfăcut lângă ispita Gabriella. Imaginile care nu au fost difuzate de Antena 1

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