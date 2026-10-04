Prințul Marco a renunțat la verighetă. Unde a mutat-o pentru a o putea atinge pe ispita Gabriella în voie

Prințul Marco face „progrese” serioase la testul fidelității din Thailanda. El a mărturisit că ispita Gabriella este genul de femeie de care este atras, sentimente care par să fie împărtășit și de sipită. Cu cât o cunoaște mai bine pe cea care i-a reamintit cum este să se simtă dorit, cu atât acesta începe să se simtă constrâns de purtarea verighetei.

Fanii emisiunii au remarcat imediat schimbarea pe care Prințul Marco a făcut-o de când s-a despărțit – timp de 21 de zile – de „Principesa” Bianca Ghiurcă. În timpul testimonialelor dinainte de începerea filmărilor din Thailanda, Prințul Marco avea verigheta pe inelar.

Însă, odată cu apropierea de ispita Gabriella, acesta a simțit nevoia să schimbe locul bijuteriei care îi amintește că este însurat cu Bianca. În episodul 7, în timp ce era la date cu ispita lui favorită, camerele de supraveghere au surprins momentul cheie: verigheta a fost mutată pe degetul mijlociu.

Prințul Marco, la un pas să cadă în ispită cu Gabriella

În ediția de sâmbătă, 3 octombrie, a emisiunii Insula Iubirii, producătorii au amenajat un cadru romantic pe plaja din vila băieților pentru un date. Cei care au ales să meargă la întâlnirea romantică au fost Gabriella și Prințul Marco.

Fără camere de filmat, însă cu lavaliere, cei doi au avut profitat de momentele petrecute împreună și au avut o conversație pe care, în mod normal, nu și-ar fi permis-o în fața camerelor de filmat. Prințul i-a recunoscut Gabriellei că se simte atras de ea, că se simte bine în compania ei și că nu a mai experimentat de mult timp senzația de a fi un bărbat dorit și admirat de o altă femeie.

„Eu nu mai știam cum e să ieși cu o fată. Să simți că te dorește, că se uită la tine, că te privește, că-i place de tine”, i-a spus Prințul Marco ispitei Gabriella.

Bianca Ghiurcă: „Îi rup dinții din gură”

În paralel, imaginile de la întâlnirea romantică au ajuns la Bianca Ghiurcă, în vila fetelor. Radu Vâlcan s-a ocupat personal sa o pună pe concurentă în fața cadrelor, care ulterior, au destabilizat-o emoțional. Într-un puseu de furie, soția lui Marco i-a amenințat pe cei prezenți, inclusiv pe operatori, că va face prăpăd în jurul ei.

„Statul ăla acolo numai cu ea, ei doi, ce au de vorbit atât?. Dacă mi-o aduce în față (…) Mamă, n-ați mai văzut bătaie la Insula Iubirii, dar o vedeți în sezonul ăsta. Vai, Doamne. Să îmi rânjească mie în față că îi rup dinții din gură. Mă bagă ăștia la pușcărie aici, în Thailanda. Mă mai filmați mult? Acum sparg camerele. Ați vrut show, vă arăt eu show. Stați așa să mă încălzesc”, a spus Bianca Ghiurcă după ce a văzut imaginile cu Prințul și Gabriella.

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