Pare de 5 stele, dar nu merită nici 1 stea. În ce condiții sunt cazați concurenții și ispitele de la Insula Iubirii, de fapt

Pare de 5 stele, dar nu merită nici 1 stea. În ce condiții sunt cazați concurenții și ispitele de la Insula Iubirii, de fapt
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Imagini din casa băieților de la Insula Iubirii/ sursă foto: AntenaPlay
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Băieții concurenți locuiesc în Twin Villas, iar fetele la Coastal Escape, ambele fiind resoturi de 5 stele în stațiunea Natai Beach din Thailanda. Deși imaginile surprinse pe camerele de filmat din vile sugerează că aceștia au parte de condiții de lux, se pare că adevărul este cu totul altul.

Se poate spune că fetele concurente și ispitele masculine chiar trăiesc în Coastal Escape (n.r refugiu la malul mării). Recent, ei au avut un musafir nepoftit: o șopârla de mari dimensiuni. Deși atmosfera din resort ar fi trebuit să fie una relaxantă, camerele de supraveghere din vilă au surprins momentul de panică generală.

Șopârla care a intrat în vila fetelor/sursă foto: AntenaPlay

Condițiile în care sunt cazați concurenții de la Insula iubirii

Jaguarul a fost primul care s-a urcat direct pe masa din living de teamă, în timp ce fetele încercau să nu intre în perimetrul reptilei. În timp ce aproape toată lumea își făcea planuri cum să o prindă, concurenții au fost avertizați de staff-ul emisiunii să evite apropierea cu vietatea deoarece este periculoasă și poate mușca.

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O altă întâmplare ce ar putea ridica semne de întrebare legate de condițiile în care concurenții locuiesc timp de 21 de zile are legătură cu igiena. Un gest făcut de o angajată a resortului a atras atenția în timp ce Bianca Iotu și Nattasha Black se aflau la masă și luau micul-dejun.

Camerele de filmat din resort au surprins o femeie de serviciu care a început să măture în jurul mesei unde cele două mâncau. Din punct de vedere al igienei, momentul și lipsa de tact a personalului de curățenie au devenit discutabile, deoarece praful ridicat poate contamina alimentele. Timp de mai multe minunte, femeia a continuat să facă ordine în imediata apropiere de Bianca și Nattasha, chiar în timp ce acestea mâncau.

Conform descrierii oficiale de pe site-ul Booking, turiștiilor li se promite o vacanță perfectă la Coastal Beach Escape – cu piscină în aer liber, plajă privată, facilități și dotări de 5 stele – însă realitatea de la filmări este cu totul alta. Administratorii au omis să treacă în descriere și întâlnirile de gradul zero cu sălbăticiunile faunei din Thailanda.

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