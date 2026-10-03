Armina a cedat după imaginile cu Marcel! A plecat singură pe plajă și a izbucnit în lacrimi

Armina a cedat după imaginile cu Marcel! A plecat singură pe plajă și a izbucnit în lacrimi
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Marcel Maluma și Armina/ sursa foto: colaj CANCAN
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În ediția de sâmbătă, 3 octombrie, fanii Insula Iubirii au surprins-o într-o ipostază neobișnuită. Concurenta a cedat după ce a văzut imagini greu de privit cu partenerul ei, Marcel. Aceasta a plecat singură pe plajă și a izbucnit în lacrimi. 

Marcel și Armina au o relație de trei ani și au decis să meargă în Thailanda pentru a-și testa relația. Numai că cei doi nu au viață lungă la emisiune, din cauza geloziei extreme a concurentei.

Ea a trecut prin momente dificile la Insula Iubirii. Nu s-a mai abținut și a plecat singură pe plajă, acolo unde a izbucnit în lacrimi. Soția lui „Maluma de România” a văzut imagini cu el și ispita Frankie. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Armina a cedat după imaginile cu Marcel

La ultimul date la care au fost Marcel și Frankie, au avut o ședință foto de senzație. Imaginile au ajuns în final și la Armina, dar inițial a spus că nu o deranjează acele ipostaze. Cu toate acestea, ea a plecat singură pe plajă, iar acolo a izbucnit în lacrimi.

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5 poze

Ispita masculină Cătălin Brînză și-a făcut apariția lângă ea și au avut o scurtă discuție, însă bărbatul a plecat rapid. Concurenta i-a mărturisit că va plânge până nu va mai avea energie.

„Aveam sentimentul ăla de a plânge încontinuu, până nu am mai simțit energia pe care trebuia să o simt”, a spus Armina Andrei.

Armina/ sursa foto: captură video Antena 1

Armina/ sursa foto: captură video Antena 1

Armina s-a simțit deranjată de imaginile pe care le-a văzut

În timp ce Marcel a dezvăluit că nu se simte apreciat în căsnicia pe care o are cu Armina, concurenta a spus că dacă ar fi fost în locul lui, nu ar fi făcut poze în aceleași ipostaze. În plus, a mărturisit că au deranjat-o imaginile de la date.

„Am primit poze cu băieții, cu ispitele. (…) Niște ipostaze mai așa. Nu neapărat că m-au deranjat, dar eu, una, să fiu sinceră, eu nu stăteam în ipostazele alea. Adică nu mă obligă nimeni să stau cum nu vreau. Poți să-mi zică toți din staff: «Stai așa», dacă eu nu vreau să stau, nu stau”, a declarat Armina, la Insula Iubirii.

VEZI ȘI: Marcel de la Insula Iubirii a inventat o nouă țară! Cu cine se învecinează România la nord, potrivit lui Maluma

Marcel a părăsit-o pe Armina după dezvăluirile de la Cronica cârcotașilor? Decizia luată de concurentul Insula iubirii 2026

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