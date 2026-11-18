Sorinel Copilul de Aur (nume real Sorin-Cristian Alecu) și soția sa, Alina Alecu, au fost surprinși de CANCAN.RO în Băneasa Shopping City, la o expediție de aprovizionare în supermarket plus câteva vizite aferente la niște magazine. Sorinel a fost cât se poate de implicat în activitatea de shopping, poate și pentru că are niște antecedente (despre care vorbim pe larg mai jos) și se simțea cu musca pe căciulă. N-ai văzut soț mai răbdător ca Sorinel în imaginile de mai jos!

Domnul Sorinel Copilul de Aur, cunoscut artist interpret de manele, a avut un an complex, cu suișuri și coborâșuri, cu multă iubire, atât legitimă cât și ilegitimă. CANCAN.RO a fost permanent pe fază și a relatat pățaniile în amor, dar și în drept civil, ale lui Sorinel. Au fost și zvonuri (neconfirmate) despre un posibil copil dintr-o relație cu așa-zisa „amantă” Alina Radu, care susținea că e însărcinată și că tatăl ar fi chiar Sorin Copilul de Aur. Apoi lucrurile au devenit pasibile de niște înfățișări la instanțele judecătorești, pentru că doamna cu care Sorinel ar fi călcat strâmb susținea că ar fi devenit mămica unui bebeluș pe care Sorinel nu vrea să-l recunoască – toată tărășenia explicată AICI.

După care s-a produs detensionarea, că lucrurile degeneraseră grav și Copilul de Aur risca probleme mari pe-acasă. În cele din urmă, scandalul s-a disipat, copilul n-a existat, sarcina a dispărut în mod misterios (Alina Radu susținea atunci că a fost vorba de un avort spontan), iar Sorinel și soția lui s-au împăcat și au făcut o vacanță all-inclusive în Bulgaria, cu poze în care se iubeau demonstrativ, ca un panaceu contra gurilor rele din online – imagini AICI.

La cumpărături cu soția Alina, Sorinel Copilul de Aur nu mai pare deloc apăsat de vreo grijă și pare că scandalul cu „amanta” s-a dat complet uitării. El are inițiativa în magazin, îi amintește soției de unele lucruri de pe lista de cumpărături, e băiat model! Nu e prima oară când bărbații se poartă frumos după ce au fost prinși cu ocaua mică. Cine știe, știe!

Doamna Alina e într-adevăr ok, nu-l persecută pe Sorinel, dar se observă că e totuși ușor încruntată, poate n-o fi uitat unele detalii mai neplăcute ale aventurii lui Sorinel. A fost cu cântec, ce să mai! Și în cazul unui mare manelist ca Sorinel, era firesc să fie așa!

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