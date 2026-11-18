Diana Pârvu a împărtășit, în cadrul evenimentului de lansare a salonului Four Beauty, deținut de Paula Milea, detalii despre rutina sa de înfrumusețare, intervențiile estetice la care a apelat, lupta cu endometrioza, dar și despre provocările vieții de mamă și experiențele mai puțin plăcute din mediul online.

Pe plan personal, Diana trăiește o poveste de dragoste alături de Sergiu Negoțiu Piloff, fost prezentator TV, cei doi fiind împreună de aproximativ 11 ani. Au împreună o fetiță, Jacqueline Marie, născută în aprilie 2021. Deși formează o familie de mulți ani, nu s-au grăbit să ajungă în fața altarului. Diana a explicat că nu consideră că un certificat de căsătorie este cel care ține doi oameni împreună.

„Avem așa un al șaptelea simț și parcă noi știm ce este mai bine”

Printre subiectele abordate s-au numărat și alegerile din trecut pe care astăzi le privește cu alți ochi. Vedeta a recunoscut că, în tinerețe, din cauza unui complex legat de felul în care arăta, a decis să își pună implanturi mamare. Ulterior, s-a confruntat cu anumite complicații medicale, experiență care a făcut-o să regrete decizia. Mai mult, aceasta a mărturisit că nu ar mai face aceeași alegere și nici nu i-ar recomanda-o fiicei sale.

CANCAN: Ce îți faci tu la salon cel mai mult, ca să zic așa?

Diana Pârvu: Mai, după o vârstă… Botoxul este nelipsit, cred că după 35 de ani sau chiar 30, n-ai cum să nu îți faci. Mă vopsesc, îmi fac părul, am grijă cum mă îmbrac. Și, pe partea de beauty, mai fac masaje, diverse tratamente cu laser la față, pentru că, de la 40 de ani încolo, știi cum este, trebuie să ai grijă de piele. Și eu, să știi, consider că este o chestie de beauty și îndreptarea dinților, pe care tocmai o fac, sunt în proces.

CANCAN: Noi te vedem în mediul online, te vedem plânsă, veselă. Cum ești tu? Este greu să fii așa cum ești tu în mediul online?

Diana Pârvu: Mai, să știi că eu, când am început în mediul online, de fapt, știi cum este? Atunci când ți se întâmplă ceva rău, tot răul duce spre bine. Eu am aflat că am endometrioză și am vrut să împărtășesc povestea mea cu femeile care trec prin asta, pentru că mie mi s-a spus că sunt suspectă de cancer înainte. Am avut o sarcină care m-a ținut la pat și, practic, social media a fost un fel de salvare pentru mine, care m-a ținut pe linia de plutire, stând la pat nouă luni. Îți dai seama ce înseamnă asta? Și atunci scopul meu a fost, în primul rând, să ajut, iar în al doilea rând, să fiu așa cum sunt, pentru că cred că este nevoie și de asta în online. Nu este totul glam, oricât am vrea să arătăm doar asta. Nu este totul bucurie. Există și zile proaste, există și tristețe. Nu prea ne place să vorbim despre asta, dar uite, eu vorbesc și despre zilele mele proaste sau despre eșecurile mele.

CANCAN: Sinceritatea asta vine la pachet cu hate?

Diana Pârvu: Vine la pachet cu hate. Nu ai cum altfel. Și, oricum, știi cum este? Nu trebuie să te placă toată lumea. N-ar fi bine să fie așa. Și nu ai cum nici ca părerile tale să fie în asentimentul celor de acasă, neapărat. Sunt oameni care rezonează și care rămân. Sunt oameni care nu se regăsesc sau se regăsesc o perioadă și apoi nu se mai regăsesc, pentru că, știi cum este? Și noi, ca oameni, evoluăm. Și dacă Diana de astăzi este într-un fel, poate Diana de peste cinci ani, acumulând mai multă experiență, va fi altfel, dar mai bună, într-un sens mai bun.

CANCAN: Cel mai răutăcios comentariu pe care l-ai auzit?

Diana Pârvu: Măi, înainte să-mi îndrept dinții, mi-a spus cineva, a făcut mișto de dinții mei, deși eu nu aveam o problemă reală. Dar am avut dantura un pic modificată, să zic așa, și am avut un comentariu foarte urât la un moment dat, chiar asta, că ar trebui să-mi îndrept dinții înainte să-mi fac orice altceva, nu știu, botox sau buze, pentru că arăt horror. Și atunci a fost așa, ca un clopoțel. Băi, dar eu n-am o problemă cu asta și, știi cum este? Pe moment zici: „Băi, nu mă interesează, nu mă deranjează”, dar începi să te uiți în oglindă, știi? Oricât ai spune că nu poți să zici că m-a afectat, dar recunosc că m-am uitat în oglindă și uite că am luat măsuri imediat.

CANCAN: Este vreun sfat pe care l-ai urmat de la cei din online?

Diana Pârvu: Să știi că, în general, cer foarte multe sfaturi și eu sunt Balanță. Oricum, eu văd o problemă, o situație, o văd din toate punctele de vedere și atunci întotdeauna îmi place să ascult păreri, dar fac întotdeauna ce consider eu că este mai bine sau, în general, să zic că mă sfătuiesc cu Sergiu, dar, nu, în general fac tot ce simt eu. Am așa un feeling, știi cum suntem noi, mai ales de când am devenit mămică, avem așa un al șaptelea simț și parcă noi știm ce este mai bine. Uite, pot să spun că, de când sunt mamă, mi s-a întâmplat să simt înainte ca copilul să facă febră că o să aibă febră. Tu ai copii? O să vezi! Deci simți că ceva nu este în regulă, deși toată lumea zice: „Copilul n-are febră, n-are nimic!”, iar eu: „Ce ai, ești nebună?”. Nu! Deci instinctul de mamă se întărește atât de tare atunci când devii mamă, chiar dacă poate înainte nu exista deloc. Și există acest al șaptelea simț, ca o putere magică. Tu știi ce are copilul? Și mâine afli, dar tu știi de azi, știi?

Nu am regrete, în general. Când eram mai mică, având un complex legat de felul în care arătam, am ales să îmi pun implanturi și, pentru că sunt mamă acum, n-aș mai face lucrul ăsta și nu i l-aș recomanda fetei mele, de exemplu. Din singurul motiv că ești mamă, în rest n-ai o problemă. Nu, am avut complicații la un moment dat și m-am speriat și am regretat decizia, dar acum sunt bine și asta este important.

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