Se complică treaba serios! CANCAN.RO a aflat detalii picante despre viața amoroasă a Biancăi Dan după despărțirea de Marian Grozavu. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” ar fi avut o aventură cu un bărbat însurat și, culmea, s-ar fi îndrăgostit nebunește de el. Numai că povestea de amor n-ar fi avut deloc finalul la care visa bruneta. După câteva întâlniri amoroase în Brașov, individul i-ar fi dat cu flit. Și stați să vedeți, că asta nu e tot! Din informațiile ajunse în posesia noastră, nici cea mai bună prietenă a Biancăi n-ar fi fost străină de postura de amantă.

Marian Grozavu și Bianca Dan au mers la „Insula Iubirii” să-și testeze relația, numai că socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din Thailanda. Bruneta a picat în ispită și s-a apropiat de Mattia Carnessali, dar nici povestea lor n-a mai continuat în România. Așa că Bianca s-a întors în brațele bărbatului alături de care venise în emisiunea de la Antena 1.

După Insulă, Bianca și Marian au decis să-și mai dea o șansă, numai că liniștea n-a durat prea mult și, în cele din urmă, s-au despărțit definitiv! Ulterior, bruneta a început să mărturisească prin interviuri că suferă din dragoste și că s-a îndrăgostit de cine nu trebuie, dar a ținut morțiș să păstreze secretă identitatea bărbatului care i-a pus inima pe jar. Noi am crezut inițial că este vorba despre pilotul Eduard Vlădescu, numai că, surpriză, se pare că altcineva i-a picat cu tronc Și stați să vedeți despre cine ar fi vorba!

Suferă după un bărbat căsătorit?!

CANCAN.RO a stat de vorbă cu surse din anturajul fostului cuplu și a aflat detalii incendiare despre bărbatul care ar fi făcut-o să sufere pe Bianca Dan. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” ar fi fost amanta unui bărbat însurat, care are un restaurant în Italia. Da, ați citit bine! Cei doi s-ar fi întâlnit de câteva ori la Brașov, unde ar fi avut parte de momente pasionale. Numai că povestea n-ar fi durat prea mult. După câteva întâlniri, individul, care are soție și copil acasă, i-ar fi dat cu flit brunetei. Iar fosta lui Marian Grozavu, potrivit surselor noastre, ar fi suferit mult și bine după bărbatul care i-ar fi frânt inima.

Aceleași surse ne-au dezvăluit că Bianca Dan ar merge des la Brașov alături de buna ei prietenă, Diana. Aceasta din urmă a format un cuplu cu Jaguarul la un moment dat, dar relația dintre cei doi s-a încheiat.

Și stați să vedeți că povestea se complică și mai tare!

Diana ar avea, la rândul ei, o aventură cu un bărbat însurat. Și nu cu oricine, ci chiar cu propriul șef. Cel puțin asta susțin sursele noastre! Dacă informațiile se confirmă, cele două prietene ar avea în comun nu doar drumurile la Brașov, ci și pasiunea pentru bărbații care au deja verigheta pe deget.

Bianca Dan neagă tot

Publicația noastră a luat legătura cu Bianca Dan pentru a afla dacă informațiile dezvăluite de sursele noastre sunt adevărate sau nu. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a negat totul. Ba mai mult, bruneta a lăsat să se înțeleagă că unul dintre foștii săi parteneri ar încerca să se răzbune pe ea pentru că a refuzat să se împace cu el.

„Doamne ferește! Fostul meu a spus așa ceva, pentru că doar el are ceva cu mine, fiindcă nu ne împăcăm, și inventează tot felul de lucruri. Nu este adevărat”, a spus Bianca pentru CANCAN.RO.

Ca să fie treaba treabă, am luat legătura și cu Marian Grozavu, pentru a afla ce are de spus. El ne-a declarat că viața Biancăi Dan nu-l mai interesează de multă vreme.

„Nu este treaba mea ce face cu viața ei. Să fie problema altuia!”, ne-a spus el.

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