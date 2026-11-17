CANCAN.RO a încercat să afle dacă fosta ispită Anamaria Vaida și Claudiu Dragotă s-au despărțit definitiv sau dacă au îngropat securea războiului și au reușit să treacă peste toate obstacolele. Numai că roșcata a dat un răspuns care ridică și mai multe semne de întrebare! N-a negat împăcarea, dar nici n-a confirmat-o. Anamaria a mărturisit că încearcă să-și țină viața personală departe de ochii curioșilor și să aibă grijă de sufletul ei. Hm… Să fie oare semn că povestea de dragoste a ajuns la final sau mai există o șansă de împăcare? Ei bine, concluziile le vor trage cititorii, căci răspunsul fostei ispite chiar dă de gândit.

În urmă cu doar două luni, Anamaria Vaida și Claudiu Dragotă și-au spus adio după mai bine de un an de relație. Și nu chiar din senin! Fostul concurent de la „Insula Iubirii” ar fi fost surprins la un eveniment în compania altei femei, iar la scurt timp roșcata i-ar fi dat unfollow pe rețelele de socializare. Fanii au rămas cu o mulțime de semne de întrebare, așa că publicația noastră a intrat pe fir și a încercat să elucideze misterul. S-au despărțit definitiv sau mai există loc de împăcare între cei doi?!

Nu mai există cale de întoarcere?!

Anamaria Vaida a declarat, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că zvonuri vor apărea mereu și că s-a săturat să mai dea explicații în stânga și-n dreapta. Ba mai mult, roșcata a transmis că, de acum înainte, prioritatea ei este să se protejeze de gurile rele și să nu mai lase vorbele altora să-i tulbure liniștea.

„Zvonurile circulă foarte repede, mai ales atunci când viața personală este expusă publicului. Am învățat însă că nu orice zvon merită o explicație și că nu tot ceea ce se spune despre noi reflectă realitatea. Așa cum am mai spus, am ales întotdeauna să păstrez anumite aspecte ale relației noastre departe de ochii publicului, iar acest lucru nu se va schimba. Consider că viața personală merită protejată, indiferent de cât de multă curiozitate există în jurul ei. Pentru mine, discreția nu înseamnă că ai ceva de ascuns, ci că alegi să protejezi ceea ce este important pentru tine. Așa că prefer să las lucrurile care țin de sufletul meu acolo unde le este locul, în intimitate”, a spus fosta ispită pentru CANCAN.RO.

Chiar dacă au apărut zvonuri despre despărțire și despre o altă femeie în peisaj, fosta ispită de la „Insula Iubirii” nu a renunțat la visul de a avea o familie. Anamaria Vaida a mărturisit că își dorește enorm să devină mamă și să-și întemeieze un cămin alături de bărbatul potrivit.

„Da, îmi doresc o familie și îmi doresc copii. Este un capitol al vieții pe care îl privesc cu multă emoție, dar și cu responsabilitate. Pentru mine, familia înseamnă mai mult decât un pas firesc într-o relație. Înseamnă un cămin în care să existe iubire, respect, siguranță emoțională și doi oameni care își doresc cu adevărat să construiască împreună. Nu privesc aceste lucruri ca pe o cursă contra timpului și nici ca pe niște etape pe care trebuie să le bifez”, a mai declarat Anamaria.

Cum a ajuns ispită la Insula Iubirii

Anamaria Vaida a dezvăluit cum a ajuns ispită la „Insula Iubirii”! Roșcata a mărturisit că participarea la emisiune i-a schimbat radical viața și că a ajutat-o să capete mult mai multă încredere în ea. Ea a spus că nu mai este aceeași femeie care a pășit pentru prima dată pe insula tentațiilor.

„Povestea mea cu «Insula Iubirii» a început în sezonul 6, când am fost contactată pe Instagram de cineva din echipa de casting. La momentul respectiv, recunosc că nu înțelegeam pe deplin ce presupune această experiență și, cu atât mai puțin, impactul pe care avea să îl aibă asupra mea. Pentru mine, Insula a fost mai mult decât un reality show. A fost o experiență care m-a pus față în față cu mine însămi, cu emoțiile, nesiguranțele și anumite aspecte ale personalității mele pe care, poate, în viața de zi cu zi nu le conștientizam. Cred că unul dintre cele mai interesante, dar și dificile lucruri la «Insula Iubirii» este faptul că ai ocazia să te privești ulterior din exterior. Iar eu, urmărindu-mă în sezonul 6, am înțeles că nu eram în cea mai bună perioadă a mea și că nu eram pe deplin bine cu mine. Am realizat inclusiv că felul în care mă percepeam eu nu coincidea întotdeauna cu imaginea pe care o transmiteam celor din jur. A fost un moment important de conștientizare, care m-a motivat să lucrez mai mult la mine” a povestit ea.

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