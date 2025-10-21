Claudiu Dragotă și Anamaria Vaida s-au despărțit?! Gestul făcut de fostul concurent de la Insula Iubirii i-a lăsat muți de uimire pe fani

Sezonul 8 al reality show-ului „Insula Iubirii” a adus numeroase surprize, însă una dintre cele mai comentate povești a fost cea a fostului concurent Claudiu Dragotă și a ispitei Anamaria Vaida. Ce a început ca o aventură într-un paradis exotic s-a transformat, pentru o scurtă perioadă, într-un cuplu care părea sudat, dar care, la fel de rapid, a reînviat spiritul incertitudinii. Iată unde a fost surprins Claudiu!

Cei doi s-au cunoscut în Thailanda, pe insula unde Claudiu participase împreună cu partenera sa de atunci, Simona, într-un test de fidelitate menit să pună la încercare legătura dintre ei. Anamaria, ispita cu zâmbet fermecător, a intrat în peisaj ca un adevărat catalizator al emoțiilor, stârnind tensiuni și atracții care au captat rapid atenția concurentului. Interacțiunile dintre concurent și ispită au ridicat semne de întrebare pentru publicul fidel, însă Claudiu a părut inițial să țină frâiele relației și să își respecte partenera, alegând să părăsească show-ul împreună cu Simona în speranța unei împăcări reale.

Unde a fost surprins Claudiu la scurt timp după ce s-a afișat cu Anamaria Vaida

În mod neașteptat, povestea nu s-a încheiat odată cu camerele de filmat. Claudiu și Anamaria au continuat după ceva timp să se afișeze împreună pe rețelele de socializare și la evenimente, iar pentru o perioadă de câteva luni, au dat impresia unui cuplu fericit. Însă, știți vorba aia, tot ce e frumos nu ține prea mult.

Dacă acum o lună totul părea frumos și roz, se pare că tânărul încă încearcă să își găsească fericirea sau doar o „mică escapadă”, încă nu știm. Claudiu a făcut un pas neașteptat: și-a creat un cont verificat pe Tinder, un semn clar că, poate, spiritul lui aventurier nu a fost pe deplin domolit. Chiar dacă nu se știe dacă despărțirea dintre el și Anamaria a fost oficială sau dacă distanța dintre Cluj și București a creat doar mici fisuri, gestul tinde să sugereze că inima lui Claudiu ar putea fi din nou „disponibilă” pentru noi aventuri.

De pe profilul său de Tinder nu aflăm prea multe informații, ci doar că „încă se mai gândește”. Cert este că încă nu știm la ce se mai gândește: poate la o nouă relație sau la o aventură de scurtă durată?

Și da, chiar este el. Dacă ne uităm puțin la imaginile postate pe aplicație și pe profilul său de Instagram, putem observa că tatuajele sunt identice. Prin urmare, bărbatul ar putea fi din nou disponibil.

CITEȘTE ȘI: Ispita Lala de la Insula Iubirii, nuntă și botez în aceeași zi! Primele imagini de la dublul eveniment

S-au cuplat după Insula iubirii și nu se mai ascund! Și-a părăsit iubita de dragul ispitei