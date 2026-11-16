Irina Sardeni, stilista Andreei Popescu, este însărcinată și urmează să aducă pe lume cel de-al șaptelea copil. Aceasta a sărbătorit 17 ani de căsnicie alături de soțul ei într-o locație deosebită din Veneția, ocazie cu care a făcut publică și vestea că familia lor se va mări.

Stilista se pregătește să devină mamă pentru a șaptea oară. Irina și soțul ei au deja șase copii, trei băieți și trei fete, iar venirea pe lume a bebelușului va aduce o nouă bucurie în familia lor numeroasă.

Dincolo de viața de familie, Irina Sardeni este cunoscută și pentru activitatea sa profesională. Aceasta este stilista Andreei Popescu, însă a colaborat de-a lungul timpului cu numeroase vedete din showbizul românesc, fiind un nume cunoscut în industria de beauty și fashion. Ea vorbește des și despre maternitate și modul în care se ocupă de copiii săi.

Cum a anunțat Irina Sardeni sarcina

Pentru aniversarea celor 17 ani de căsnicie, Irina Sardeni și soțul ei au ales să petreacă în Veneția. Cu această ocazie, stilista a primit și un buchet uriaș de trandafiri albi din partea partenerului său.

Pentru a anunța cea de-a șaptea sarcină, Irina a publicat mai multe fotografii realizate în cadrul unei ședințe foto la un palat. Aceasta poartă o rochie lungă, albă, și ține în mână ecografia bebelușului. Soțul ei apare alături, îmbrăcat într-un costum elegant, albastru, cu dungi.

„17 ani de căsnicie și în curând părinți a 7 copii”, a scris Irina Sardeni pe rețelele de socializare.

Printre vedetele care au reacționat la veste s-a numărat și Andreea Popescu, care a transmis un mesaj scurt: „Felicitări!!!”. Monica Bîrlădeanu a avut o reacție de entuziasm: „Omg!!! Te punem în ramă, la panoul de onoare!”. La rândul ei, Ana Morodan a transmis: „Felicitări! Să fiți sănătoși!”, în timp ce Ileana Badiu a scris: „Increibil! O familie divină.”

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