Andreea Popescu nu se lasă impresionată de cadouri și bani! Ce condiție pune bărbatului care vrea să o cucerească

Andreea Popescu nu se lasă impresionată de cadouri și bani! Ce condiție pune bărbatului care vrea să o cucerească
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Andreea Popescu
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După ce a divorțat de Rareș Cojoc, Andreea Popescu a fost luată în vizor de bărbați cu bani, însă ea susține că situația financiară nu o mai impresionează.

Ea afirmă că banii și mașinile luxoase nu îi mai captează atenția și a mărturisit ce își dorește, de fapt, de la un partener și de ce niciun pretendent nu va primi vreo șansă.

Andreea Popescu nu se lasă impresionată de cadouri și bani

După ce a împlinit peste 40 de ani și a născut trei copii, Andreea spune că a realizat ce își dorește de la un bărbat și nu mai face niciun compromis. Totodată, aceasta a declarat că există un admirator care încearcă să-i câștige inima, însă abordarea lui nu este deloc pe placul ei.

„Nu mai vreau să găsesc un bărbat nonșalant. Bărbatul nonșalant nu mă cucerește pe mine. Este un bărbat care tot mă curtează, să zic așa, dar e nonșalant. Nu merge cu mine. Nu! M-ai pierdut demult, ești pa, nu mai există. Știu ce vreau și nu mai compromit”, a declarat Andreea Popescu pentru Unica.

Se pare că pe Andreea Popescu nu o mai cuceresc nici gesturile extravagante. Drept exemplu, dacă un bărbat ar lua-o de acasă în fiecare zi cu altă mașină, asta nu ar face-o să-și schimbe părerea despre el.

„Este mult mai greu. Pe mine nu mă mai impresionează foarte multe lucruri. Eu nu zic că nu sunt curtată, că sunt curtată de foarte mulți bărbați și bărbați foarte potenți financiar, bărbați foarte mișto, dar partea asta financiară nu mă mai impresionează. Am avut, am, sunt bine eu cu mine din punctul ăsta de vedere. Deci chestia asta pică”, a mai spus Andreea Popescu.

Ce condiție pune bărbatului care vrea să o cucerească

Chiar dacă Andreea pare să nu pună averea pe primul loc, ea spune că viitorul ei partener ar trebui să îndeplinească câteva condiții clare. Pe lângă faptul că trebuie să fie atent la nevoile ei, iubitor și să îi ofere siguranță, cel mai important criteriu este însă felul în care s-ar putea înțelege acesta cu cei trei copii ai ei.

Andreea Popescu susține că jumătatea ei nu ar trebui să o accepte doar pe ea, ci să înțeleagă că și cei mici fac parte din viața ei și că nu pot fi separați de relația lor.

„Trebuie să fie bărbatul ăla foarte atent, foarte atent la nevoile mele și să-mi iubească copiii. E foarte important să iubească copiii în primul rând și să-mi zică: «Te iau cu cinci, te iau cu zece copii. Nu contează că ai trei copii. Nu mă interesează de nimic. Te iau pentru că eu te iubesc și îmi asum. Îmi asum, te asum cu totul»”, a explicat Andreea Popescu.

La finalul listei se pare că se află și condiția stabilității financiare, vedeta recunoscând că își dorește un bărbat cu o situație materială mai bună decât a ei.

„Să fie bun, iubitor, să fie acolo pentru mine și, într-adevăr, și un bărbat care e mai potent financiar decât mine, că o femeie are nevoia asta”, a mai spus ea.

CITEŞTE ŞI: Motivul real pentru care Andreea Popescu și-a dorit să divorțeze de Rareș Cojoc: ”Trebuie să-mi mulțumești toată viața, că ți-ai găsit iubirea vieții”

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Motivul real pentru care Andreea Popescu nu a contestat contractul prenupțial: ”Am o avocată foarte șmecheră”

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