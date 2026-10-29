Andreea Popescu, adevărul despre situația financiară din căsnicia cu Rareș Cojoc. Ce nu știa nimeni

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au decis să divorțeze la începutul acestui an. Cei doi au ales să aibă custodie comună în ceea ce îi privește pe copii, însă nu au oferit prea multe detalii despre cum s-au împărțit bunurile. Fosta dansatoare a Deliei s-a mutat într-un nou penthouse, și-a cumpărat o altă mașină, iar acum vorbește deschis despre banii din căsnicia cu dansatorul milionar.

Andreea Popescu a fost mai sinceră ca niciodată și dacă până acum nu a vorbit despre partea financiară, ei bine, a decis că este momentul să vină cu lămuriri. Influencerița a mărturisit că oamenii au crezut dintotdeauna că este întreținută de Rareș Cojoc, însă a ținut să precizeze că își câștigă singură existența. Mai mult decât atât, a reușit din proprii bani să se pună pe picioare și să ducă o viață de lux, nefiind îngrijorată din acest punct de vedere atunci când a hotărât să se despartă de tatăl copiilor săi. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cu ce a plecat Andreea Popescu după divorțul de Rareș Cojoc

Vedeta a spus la câteva luni distanță de la divorț că atunci când a plecat din casa fostului soț nu și-a luat nimic altceva în afară de bagaje. Andreea Popescu a mărturisit că nu au interesat-o sumele uriașe, cu atât mai mult că era deja independentă financiar de câțiva ani.

Tocmai din acest motiv, bruneta nu și-a făcut probleme din acest punct de vedere, contrazicând astfel mitul potrivit căruia era întreținută exclusiv de Rareș Cojoc, celebrul dansator.

„Eu nu am plecat cu nimic și lucrul ăsta vreau cumva să îl lămuresc, că ba s-a speculat că așa, ba s-a speculat. Eu am plecat cu bagajul, atât. Am intrat în energia aia a bărbatului, adică mă simțeam…de aceea, nici ruptura financiară care a venit nu a fost atât de radicală pentru mine și nu m-a speriat, pentru că eu eram de câțiva ani de zile independentă financiar”, a declarat Andreea Popescu pentru Unica.

Cât timp a întreținut-o Rareș Cojoc pe Andreea

Pe de altă parte, ea a recunoscut că la începutul căsniciei, Rareș o întreținea. La acea vreme, vedeta nu avea un venit constant, iar asta a făcut-o să se simtă mult timp stânjenită.

„În fine, după care noi ne-am căsătorit. Câțiva ani, vreo trei ani de zile m-a întreținut el. Nu mă simțeam bine, nu mă simțeam confortabil să cer bani, adică mai aveam mici… nu știu, mai filmam pentru un film din afară, tot așa cu dans, mai aveam din când în când joburi, dar nu constant, adică nu aveam o sursă de venit constantă. Și era așa: «Trebuie să mă duc să mă vopsesc, trebuie să…» Și nu-mi place chestia asta, n-aș mai face-o în vecii vecilor, amin”, a mai spus ea.

De aceea, a decis să se axeze pe zona de creare de conținut, ceea ce face și în prezent, iar din achizițiile pe care le face în ultima, vreme pare să îi meargă din ce în ce mai bine.

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