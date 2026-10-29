Doliu în lumea folclorului! A murit ceterașul Vasile Pop-Lia

Doliu în lumea folclorului! A murit ceterașul Vasile Pop-Lia
Vasile Pop-Lia
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Lumea folclorului românesc este în doliu după moartea lui Vasile Pop-Lia, cunoscut în comunitatea tradițională drept „Lia din Frata”. Artistul a fost unul dintre cei mai importanți păstrători ai muzicii populare din Câmpia Transilvaniei, dedicându-și viața interpretării la vioară și transmiterii cântecelor și obiceiurilor locale către generațiile următoare. În anul 2025, contribuția sa la conservarea patrimoniului cultural a fost recunoscută prin acordarea titlului onorific de „Tezaur Uman Viu”.

Moartea ceterașului reprezintă o pierdere pentru comunitatea din Frata, județul Cluj, dar și pentru toți cei care apreciază muzica tradițională autentică. Vasile Pop-Lia a fost cunoscut pentru felul în care a păstrat vii melodiile specifice zonei și pentru prezența sa de-a lungul anilor la evenimentele importante din viața satului.

Ceterașul Vasile Pop-Lia a murit!

Vasile Pop, cunoscut sub numele de „Lia din Frata”, și-a construit reputația printr-o legătură profundă cu muzica populară și cu tradițiile comunității din care provenea. Acesta a învățat să cânte la vioară după ureche, urmând metoda vechilor muzicanți de la sat, care își însușeau repertoriul prin ascultare, exercițiu și participare directă la evenimentele comunității.

De-a lungul timpului, artistul și-a dezvoltat un stil propriu de interpretare, păstrând caracterul autentic al melodiilor tradiționale. Vioara sa a însoțit numeroase momente importante pentru oamenii din Frata, de la nunți și petreceri până la jocurile populare și sărbătorile organizate în comunitate.

Ceterașul a fost, totodată, sufletul formației tradiționale de jucăuși din Frata, alături de care a participat la spectacole și manifestări folclorice. Prin activitatea sa, acesta a contribuit la menținerea unei tradiții muzicale care face parte din identitatea culturală a Câmpiei Transilvaniei.

,,Cu tristețe, echipa Centrului de Cultură și Artă „Tradiții Clujene” a primit vestea trecerii la cele veșnice a lui Vasile Pop, cunoscut în lumea folclorului tradițional drept „Lia din Frata”, unul dintre cei mai apreciați ceterași ai Câmpiei Transilvaniei. Vasile Pop și-a dedicat viața muzicii tradiționale, pe care a învățat-o și a practicat-o în mijlocul comunității din care făcea parte. A deprins cântatul la vioară după ureche, asemenea vechilor muzicanți ai satului, formându-și, de-a lungul anilor, un stil propriu de interpretare. A fost sufletul formației tradiționale de jucăuși din Frata, alături de care a participat la numeroase spectacole și manifestări folclorice. Cu cetera sa a însoțit, vreme de mulți ani, jocurile, nunțile și sărbătorile oamenilor din Frata, păstrând muzica pe care a cunoscut-o încă din tinerețe. Cunoștea foarte bine repertoriul tradițional al Câmpiei Transilvaniei, interpretând jocuri precum „Româneștele de purtat”, „Românește de-nvârtit”, „În două lături”, „Hărțag”, „Târnăveana” și „Românește în ponturi”. În repertoriul său se regăseau și melodii rituale care însoțeau obiceiurile de nuntă și alte momente din viața satului.”, a transmis echipa Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene.

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