El este iubitul Oanei Tomoiagă. Concurenta de la Asia Express și Denis sunt împreună de 5 ani

Oana Tomoiagă traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Concurenta de la Asia Express se bucură de succes incredibil pe plan profesional. Participarea la emisiune i-a adus și mai multă notorietate, iar din punct de vedere amoros este mai împlinită ca niciodată.

Oana a trecut printr-un divorț dureros. Cu toate acestea, ea și-a găsit liniștea în brațele lui Denis Bătrînu, actualul ei iubit. Acesta și-a făcut loc în viața vedetei și nu numai că se înțeleg de minune, dar bărbatul are o relație apropiată și cu fiul concurentei de la Asia Express. Cei doi nu se sfiiesc și se postează pe rețelele de socializare numai în ipostaze tandre. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum arată Denis, iubitul Oanei Tomoiagă

Oana Tomoiagă este una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică populară. Aceasta are o carieră impresionantă, cântă la evenimente publice și private, însă pe lângă asta participă la noul sezon Asia Express, alături de Mirela Vaida. Cele două au ajuns în etapa a opta, demonstrând cât sunt de puternice.

Pe plan personal, vedeta este divorțată, are un băiat, însă nu este singură. De cinci ani și-a găsit liniștea în brațele lui Denis Bătrînu, un creator de videoclipuri pentru nunți, dar și pentru clipuri muzicale. Cei doi se înțeleg de minune, iar asta se poate observa cu ochiul liber din imaginile pe care le publică în mediul online.

Ce și-a dorit Oana Tomoiagă de la noul partener de viață

Pentru ea, înainte de a-și alege un nou partener de viață, cel mai important a fost ca el să accepte că vedeta are un fiu. Oana Tomoiagă se arată mulțumită de relația pe care o are cu Denis, mai ales că bărbatul și fiul ei au o relație foarte apropiată.

Artista a vorbit, în urmă cu ceva timp, și despre fosta relație. Aceasta a declarat că s-a consumat rapid, la trei ani de la nuntă, însă este fericită că în urma căsniciei a rezultat cel mai de preț dar pentru ea: copilul ei, Vlad.

„După ce am terminat Facultatea, la 22 de ani m-am căsătorit. Foarte rapid pentru că eram copii amândoi. Nici nu a fost o cerere în căsătorie, a fost o discuție în care am zis eu să facem nunta. Căsătoria mi-a adus cea mai mare fericire a vieții mele, băiatul meu Vlad, un copil special, un copil minunat. Căsnicia noastră a durat 3 ani jumate. Căsnicia a fost frumoasă cât a fost, la un moment dat ne-am dat seama că nu aveam aceleași idealuri, nu mai gândeam la fel. Vlad avea atunci 2 ani”, a spus Oana Tomoiagă.

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