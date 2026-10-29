Zodia care va pune punct relației toxice cu partenerul de viață. Mariana Cojocaru anunță 5 ani de „maturizare profundă” pentru acești nativi

Zodia care va pune punct relației toxice cu partenerul de viață. Mariana Cojocaru anunță 5 ani de "maturizare profundă" pentru acești nativi
Mariana Cojocaru/ sursa foto: colaj CANCAN
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Mariana Cojocaru vine cu noi previziuni importante pentru următorii cinci ani. Specialista în astrologie anunță schimbări uriașe pe toate planurile și, deși majoritatea zodiilor vor simți asta pe pielea lor, unii nativi vor avea parte de transformări și mai mari. 

Specialista în astrologie spune că fiecare semn zodiacal va avea ceva de învățat în următoarea perioadă, vor exista provocări și descoperiri de sine neașteptate. Mariana Cojocaru anunță cinci ani de maturizare profundă pentru unii nativi, însă vor avea parte de schimbări pe toate planurile. Una dintre cele mai mari transformări va avea loc pe plan sentimental și asta pentru că această zodie va pune punct relației toxice cu partenerul de viață.

Zodia care pune punct relației toxice

Mariana Cojocaru

Mariana Cojocaru

Norocul și iubirea vor apărea la nativii care au mai multă răbdare, echilibru și asumare. Mariana Cojocaru, specialista în astrologie, spune că următorii cinci ani vor fi decizivi pentru o zodie, în special pe plan sentimental. Aceasta anunță că este vorba despre cei care sunt născuți sub semnul Taurului.

Taurii vor avea parte de o maturizare profundă. Cei care sunt născuți sub acest semn zodiacal vor avea parte de schimbări importante, iar deciziile pe care le vor lua în următorii cinci ani vor avea impact pe termen lung. Unii nativi vor simți efectele pe plan financiar, pentru că stabilitatea va fi la cote maxime, însă doar dacă vor depune efort și disciplină. Pe de altă parte, în dragoste, Taurii vor învăța o lecție importantă și anume să ofere mai multă libertate, dar, în același timp, să ceară și ei respectul cuvenit.

Cele mai multe relații vor fi trecute prin filtrul sincerității, astfel că unii nativi pot decide să încheie legături care nu mai aduc liniște. De asemenea, familia joacă un rol esențial în următoarea perioadă și nu numai. Alți nativi își pot extinde familia, alții își vor achiziționa o locuință, iar alții se vor implica într-un proiect care le va aduce mai multă satisfacție. Potrivit Marianei Cojocaru, este o perioadă bună pentru a construi temeinic, dar mai ales fără graba care, de multe ori, aduce dezechilibru.

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