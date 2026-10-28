Cristina Demetrescu nominalizează zodia care își schimbă viața săptămâna aceasta: mașină nouă, relație nouă sau test pozitiv de sarcină

Luna plină aduce abundență și curaj, dar marile mutări vor fi făcute abia după jumătatea lunii noiembrie. Iată ce spune astroloaga Cristina Demetrescu!

Săptămâna care se încheie odată cu prima zi a lui noiembrie se anunță una de cumpănă pentru nativii din zodia Balanță. Potrivit analizei astrologice pentru intervalul 26 octombrie – 1 noiembrie 2026, cei născuți sub acest semn se află într-o perioadă în care anturajul joacă un rol important, iar presiunea binevoitoare a celor din jur îi poate determina să facă un pas pe care, de obicei, îl amână sau chiar îl evită.

Balanțele, în fața unor decizii care le pot schimba viața

În intervalul 26 octombrie – 1 noiembrie, persoanele născute în zodia Balanță pot beneficia de sprijinul unor oameni care cred în ele și în proiectele lor. Prezența acestor persoane ar putea conta mai mult decât de obicei, mai ales atunci când nativii trebuie să aleagă dacă își urmează dorințele sau rămân în zona de confort.

Potrivit Cristinei Demetrescu, unele Balanțe ar putea simți că a venit momentul să înceapă ceva nou, chiar dacă acest lucru presupune un efort financiar considerabil, o schimbare de program sau asumarea unor riscuri. Printre posibilitățile care pot apărea se numără înscrierea la o facultate, dezvoltarea unui proiect personal, achiziționarea unei mașini costisitoare ori implicarea într-o poveste de dragoste complicată.

Nici planurile legate de familie nu sunt excluse din această perioadă. Pentru anumite persoane, dorința de a avea un copil ar putea deveni un subiect important, în timp ce altele ar putea începe să privească diferit o relație sau să ia în calcul un viitor alături de o persoană specială. Acestea sunt însă posibilități simbolice asociate interpretării astrologice, nu evenimente garantate.

Chiar dacă oportunitățile par tentante, Balanțele trebuie să analizeze atent consecințele fiecărei decizii. Unele planuri pot implica cheltuieli mai mari decât cele prevăzute inițial, iar altele pot necesita timp, răbdare și o bună înțelegere a propriilor priorități.

Venus în Balanță poate aduce oportunități neașteptate

Un element important al interpretării astrologice este tranzitul lui Venus prin Balanță. În astrologie, această planetă este asociată cu iubirea, relațiile, frumusețea, armonia și valorile personale. Prezența sa în acest semn este interpretată drept un factor care poate favoriza regândirea relațiilor și apariția unor situații cu potențial favorabil.

În același timp, configurația astrală a perioadei poate fi asociată cu tensiuni și momente în care lucrurile nu se desfășoară atât de simplu pe cât și-ar dori nativii. Balanțele ar putea avea de ales între ceea ce pare sigur și ceea ce își doresc cu adevărat, iar această dilemă le poate determina să își reevalueze planurile.

Chiar și atunci când împrejurările par nefavorabile, interpretarea astrologică lasă loc unor răsturnări de situație. Un proiect considerat dificil ar putea primi sprijinul necesar, o relație complicată ar putea căpăta o nouă direcție, iar o oportunitate financiară ar putea deveni mai accesibilă decât părea la început.

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