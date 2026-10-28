A supraviețuit impactului, dar a fost martor la scene cumplite. Ce i-a spus Adrian mamei sale după accidentul din Spania

Accidentul feroviar produs în provincia Toledo, Spania, a provocat scene dramatice și a lăsat în urmă zeci de victime. Printre pasagerii implicați s-a aflat și Adrian, un tânăr care călătorea cu un tren AVE spre Sevilla împreună cu mai mulți prieteni. La scurt timp după impact, acesta a reușit să își contacteze familia și a descris, prin intermediul unui apel telefonic, situația dramatică din jurul său.

Tragedia a avut loc în dimineața zilei de 28 octombrie, cu puțin înainte de ora 09:00, când două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în provincia Toledo. Potrivit informațiilor disponibile, accidentul s-a soldat cu numeroase victime și sute de răniți, iar mărturiile supraviețuitorilor au surprins amploarea dezastrului.

Mesajul transmis de Adrian după impact

Adrian se afla într-un tren AVE care circula spre Sevilla, unde urma să participe la o conferință de serviciu alături de mai mulți prieteni. În urma coliziunii, tânărul a trecut prin momente extrem de dificile și a reușit să își contacteze mama folosind un telefon împrumutat.

Marisol, mama sa, a povestit că fiul ei era rănit și puternic afectat de cele întâmplate. În timpul apelului, acesta i-a descris scenele pe care le vedea în jurul său și sentimentul de neputință resimțit de pasagerii implicați în accident.

„I-au împrumutat un telefon, pentru că au fost aruncați de colo-colo și nu pot intra în vagon. Îmi spunea: Nu putem face nimic, mor oameni”, a povestit Marisol, în lacrimi, la emisiunea Espejo Público, conform presei spaniole.

Mărturia mamei tânărului

Femeia a relatat că discuția cu fiul său a fost una marcată de panică și emoție. Potrivit declarațiilor sale, Adrian era șocat de ceea ce se întâmpla în jur și încerca să înțeleagă amploarea tragediei.

„Fiul meu era în trenul AVE de la ora 8, în drum spre Sevilla. Mi-a spus că sunt oameni care mor și că el nu poate face nimic”, a declarat femeia.

Adrian nu călătorea singur. Conform mărturiei mamei sale, unul dintre prietenii care îl însoțeau ar fi suferit o fractură la picior în urma impactului. Situația a fost complicată de starea de șoc în care se aflau mulți dintre pasageri și de dificultatea de a interveni pentru a-i ajuta pe cei răniți.

Marisol a plecat să își caute fiul

După apelul telefonic, Marisol nu a mai reușit să ia legătura cu Adrian. Lipsa informațiilor despre starea acestuia și imposibilitatea de a-l contacta au determinat-o să pornească în căutarea lui.

Femeia a explicat că ultima conversație a lăsat impresia că fiul său era profund marcat de ceea ce trăise. Potrivit acesteia, tânărul se afla într-o stare de șoc și încerca să proceseze imaginile și evenimentele petrecute în urma accidentului.

„Mă duc să-l caut. Nu am mai putut vorbi cu el. Fiul meu era în stare de șoc, nu mai era el însuși. Se întreba ce trebuie să se mai întâmple în țara asta ca lucrurile să funcționeze”, a mai spus Marisol.

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