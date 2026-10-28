Test IQ pentru matematicieni | 8 + 8 : 8 + 8 x 8 – 8 = ? Calculați în minte, fără pix și hârtie!

CANCAN.RO vă provoacă la un nou test care le poate da bătăi de cap chiar și celor care sunt obișnuiți să rezolve rapid exerciții matematice. Tot ce trebuie să faceți este să priviți cu atenție imaginea și să găsiți soluția înainte de a verifica răspunsul. De această dată, regula este simplă.

Chiar dacă par simple la prima vedere, testele IQ pot deveni rapid provocări pentru cei care încearcă să găsească răspunsul într-un timp scurt. Exercițiile de acest fel sunt potrivite atât pentru copii, cât și pentru adulți și pot fi transformate într-un mod plăcut de a lua o pauză de la rutina zilnică.

Rezolvare test IQ

Exercițiul care le poate da bătăi de cap chiar și celor care se descurcă bine la matematică este următorul: 8 + 8 : 8 + 8 x 8 – 8 = ? Provocarea constă în efectuarea operațiilor în ordinea corectă, fără a te lăsa indus în eroare de succesiunea numerelor și a semnelor matematice.

Pentru a ajunge la soluția corectă, trebuie respectată prioritatea operațiilor. Înmulțirea și împărțirea se efectuează înaintea adunării și scăderii. Astfel, expresia inițială se simplifică, iar primele calcule sunt 8 : 8 = 1 și 8 x 8 = 64. Înlocuind rezultatele în exercițiu, obținem: 8 + 1 + 64 – 8.

Următorul pas presupune efectuarea adunărilor și a scăderii în ordinea în care apar, de la stânga la dreapta. Mai întâi, 8 + 1 = 9, apoi 9 + 64 = 73, iar la final 73 – 8 = 65. Respectarea acestei reguli este esențială pentru a evita un rezultat greșit.

Prin urmare, răspunsul corect este 65. Exercițiul demonstrează că, uneori, cele mai simple calcule pot deveni o provocare atunci când nu sunt aplicate corect regulile matematice. Ai găsit rezultatul din prima, fără să apelezi la pix și hârtie?

Testele de logică și puzzle-urile de acest tip sunt o modalitate simplă de a antrena creierul. Ele stimulează atenția, memoria de lucru, gândirea flexibilă și capacitatea de a identifica rapid soluții. În plus, astfel de exerciții îi determină pe oameni să nu se limiteze la prima variantă care le vine în minte și să analizeze aceeași problemă din perspective diferite.

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