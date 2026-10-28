Vedetă din România, operată pentru a doua oară după accidentul rutier în care a fost implicat: „Nu credeam că o să trec prin astea”

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Mircea Eremia, fratele Alinei Eremia, a ajuns din nou pe masa de operație la mai puțin de două luni de la accidentul de motocicletă.

Artistul se întoarce de urgență la spital pentru o a doua intervenție chirurgicală la claviculă, deși tocmai se pregătea să înceapă recuperarea fizică după prima operație care l-a ținut imobilizat la pat.

O nouă operație neprevăzută la spital

Complicatiile medicale apar la scurt timp după evenimentul rutier care l-a lăsat pe artist imobilizat săptămâni întregi, forțându-l să anuleze procesul de recuperare pe care abia aștepta să îl înceapă.

„Nu credeam că o să trec prin astea. De două ori în mai puțin de două luni din nou la Spitalul de Urgență. Astăzi mă operez (…) După operație și după atâtea săptămâni în care a trebuit să stau imobilizat la pat, trebuia să încep și eu recuperarea și am aflat că trebuie să mă operez din nou”, a declarat Mircea Eremia, pe TikTok.

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Cum încearcă Mircea Eremia să treacă peste această perioadă

Tânărul recunoaște că moralul îi este pus la încercare și că nu se simte deloc bine, în ciuda faptului că încearcă să facă haz de necaz și să treacă cu o atitudine pozitivă peste această situație critică.

„Fac haz de necaz, îmi vine să râd, dar nu sunt prea bine (…) Aveam foarte multe planuri și voiam să fac foarte multe lucruri. Abia ce începusem și eu activitățile. Cel mai greu pentru mine este să stau departe de ceea ce fac și credeam că nu o să se mai întâmple asta”, a mai spus Mircea Eremia.

CITEŞTE ŞI: Mircea Eremia, primele declarații după operația suferită. Fratele Alinei Eremia se recuperează în urma accidentului de motor

Mircea Eremia, implicat într-un accident rutier. Primele declarații: ”Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt aici”

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