Ce înseamnă „patrihoț”, noul cuvânt bizar din DOOM 3. În ce context îl poți folosi

„Patrihoț” este unul dintre cuvintele întroduse oficial în Dicționarul Ortografic, Ortopedic și Morfologic al Limbii Române – DOOM 3. După „supat”, care a isterizat populația, un nou cuvânt „vedetă” a stârnit dezbateri aprinse în mediul online.

După celebrul „supat”, locul dintre podea și pat, un nou termen la modă a ajuns în atenția cititorilor. Cuvântul „patrihoț” este format din două noțiuni: „patriot” și „hoț”, iar termenul se traduce prin definiția „fals patriot” – o persoană care mimează dragostea pentru țară.

După „supat”, cuvântul „patrihoț” stârnește noi controverse

Cuvântul a devenit viral recent, însă nu este complet nou în limba română. Ultima ediție a Dicționarului Ortografic, Ortopedic și Morfologic al limbii române (DOOM 3) a apărut în anul 2021, însă continuă să stârnească dezbateri intense în rândul românilor. De asemenea, cuvântul „patrihoț” a fost consemnat și în dicționarul MDA, Micul Dicționar Academic.

„Avem un nou cuvânt introdus în DOOM 3. Acesta este „patrihoț”, este substantiv și are și plural patrihoți. Înseamnă fals patriot și a fost consemnat și în dicționarul MDA, micul dicționar academic. Putem spune corect în limba română „Deputatul asta e un patrihoț.””, se precizează în clipul publicat de Dicție.ro.

Termenul „patrihoț” este rezultatul unui joc de cuvinte (contaminarea dintre „patrioți” și „hoți”, primul cuvânt ajungând să-l conțină pe al doilea) care a rezistat în timp, după ce a fost popularizat de Vasile Alecsandri încă din secolul XIX-lea – sub formă de versuri – pentru a-i ironiza pe politicienii care își maschează interesele financiare și corupția în spatele unui discurs naționalist, dar pentru a demasca lăcomia celor care profită de funcțiile publice. Conceptul a apărut prima dată în piesa de teatru „Lașii în carnaval”, scrisă și jucată în anul 1845.

„Unii mândri și-ngânfați, Ca bășici cu vânt umflați, Alții vrednici patrioți, Dar mai vrednici patri-hoți Latră, urlă, furios Pîn-ce-apucă cîte-un os”

Reacțiile cititorilor au fost împărțite. În timp ce unii au luat în glumă noul cuvânt, alții s-au arătat revoltați de noul termen.

„E halucinant ce se întâmplă cu acel DOOM 3. Ar trebui scos în afara legii” „Incredibil! Niște inculți au pus stăpânire pe limba română. Și ce este mai rău este că ne învață și pe noi că ce știam că-i bine acum e rău” „Așteptăm: depuhoț, senahoț, premihoț, preșehoț” „DOOM 3 puteți să-l aruncați la gunoi. Strică limba română” „Acum nu vor mai putea să spună că sunt jigniți” „Am impresia că este un experiment. S-a mers prea departe, din punctul meu de vedere” „Nu știu dacă să râd sau să mă apuce nervii.. par cuvinte interesante la o bere” „Mare e grădina DOOM-ului” „M-am lăsat de comentarii – stau-supathoț”, au fost o parte din reacțiile cititorilor.

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