Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza: Pe ce dată ninge în București. E mai devreme decât ne așteptam

Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza meteo pentru București. Dacă inițial primele ninsori au fost anunțate în luna decembrie, conform ultimelor măsurători, se pare că primii fulgi de nea vor cădea mai devreme.

Potrivit ultimelor măsurători ale meteorologilor Accuweather, iarna își intră în drepturi ceva mai devreme. Prognoza meteo pentru luna noiembrie arată o trecere treptată de la zilele ploioase de toamnă la o răcire accentuată spre sfârșitul perioadei, când apar primii fulgi de nea. Vremea se schimbă radical în ultima săptămână din luna noiembrie, când lapovița se va transforma în ninsoare.

Prima ninsoare în București

În primele zile din luna noiembrie, vremea rămâne predominant ploioasă și închisă. Maximele se vor situa în jurul valorilor de 9-11 grade Celsius, în timp ce minimele scad treptat de la 6 la 2 grade Celsius, în special pe timpul nopții.

În perioada 8-14 noiembrie, vremea se încălzește, maximele atingând 14-15 grade. Nopțile rămân însă răcoroase, cu minine cuprinse între 1 și 6 grade Celsius. După această perioadă, vremea începe să se strice treptat. Primele zile din săptămâna 12-21 noiembrie aduc soare cu nori, iar spre sfârșitul perioadei cerul devine complet noros. Gradele în termometre scad vizbil, iar maximele coboară de la 12 la 8 grade. Minimele se vor situa între 2 și 4 grade Celsius.

În intervalul 25-27 noiembrie, temperaturile scad brusc. Maximele abia ating 3-4 grade Celsius, iar minimele coboară sub pragul înghețului, ajungând până la -4 grade Celsius. Atmosfera va fi una autentică de iarnă, iar pe măsură ce temperaturile scad, lapovița se va transforma în ninsoare.

Iarna s-a instalat deja la munte

Încă de la începutul lunii noiembrie, iarna s-a instalat deja la munte – în special în zonele înalte, unde ninsorile din ultima vreme au schimbat complet aspectul crestelor. În mai multe masive montane, zăpada s-a depus în cantități mari. Spre exemplu, în Masivul Postăvaru, la peste 1.700 de metri altitudine, stratul de zăpadă măsoară aproximativ 10 cm. În Munții Bucegi, la Vârful Omu, temperatura a ajuns la -5 grade Celsius, iar statul de zăpadă depășește 30 de cm.

În zona Bâlea Lac, pe Transfăgărășan, drumarii au intervenit pentru menținerea circulației în condiții de siguranță. Autoritățile le recomandă turiștilor să nu se deplaseze în zona alpină fără autovehicule echipate corespunzător pentru condiții de iarnă.

„A nins din nou pe Transfăgărășan. Intervenim în acest moment cu utilajele de deszăpezire și cu materiale antiderapante pentru curățarea carosabilului”, au transmis reprezentanții DRDP Brașov.

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