BANC | Bulă și sarmalele

Ziua bună se cunoaște încă de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi este Bulă, care a avut parte de un festin în toiul nopții. Deznodământul este hilar.

– Am mâncat 10 sarmale azi-noapte.

– Atât de multe, Bulă? De ce?

– Ca să nu mă doară stomacul de la medicamente.

– Dar ce medicamente iei?

– Picături de ochi.

Clarvăzătorul de la înmormântare

Astăzi am fost la înmormântarea tatălui unui prieten drag și, conform religiei lor, a venit un clarvăzător pentru a identifica „următoarea persoană care va muri”. După ce s-a concentrat, văzătorul a spus că următoarea persoană care va urma să moară ar fi cea care va părăsi primul cimitirul.

Suntem aici de cinci ore. Am comandat pizza, bere și cafea. Ne-am făcut un grup care joacă cărți, câțiva bătrâni care joacă domino și restul (cei mai tineri) chat cu telefoanele mobile. Avem probleme cu îngrijitorul. Cineva se ocupa deja de el pentru că a vrut să ne scoată afară. Suntem încă la cimitir, pentru că facem un grătar cu poliția care a intervenit între timp. Vă voi ține la curent.

Alte bancuri amuzante

Bulă este cel mai norocos om din lume. Câștigă la orice joc, fie loto, fie loz în plic, fie pariuri sportive. Sătul, merge la biserică și se roagă:

– Doamne, fă să mai câștige și alții și să pierd și eu măcar o dată!

Dumnezeu îl aude și-i spune că l-a ales pe el pentru că este un om bun la suflet, dar că-i va îndeplini dorința. Totuși, pentru că este singur pe lume, i-o dă de soție pe Miss India. Bulă nu are de ales, o ia cu el acasă, în speranța că aceasta îi va aduce totuși un mic ghinion. Trec câteva luni și, într-o seară, îi spune soției:

– Draga mea, ești senzațională ca nevastă, dar am și eu o mică nemulțumire.

– Care, Bulă?

– Semnul tău de pe frunte mi-ar place să-l dai jos!

Miss India este de acord, dar îl lasă pe el să-l desprindă. Și ce vede Bulă dedesubt, cu litere mici, mici, mici:

– Felicitări! Ați câștigat un BMW + 20 de milioane de euro!

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