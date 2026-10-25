BANCUL ZILEI | Adevărul despre oamenii care consumă caviar

BANCUL ZILEI | Adevărul despre oamenii care consumă caviar
Bancul zilei
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Această duminică vine cu o oră în plus de relaxare, așa că este momentul perfect pentru puțin umor înainte de începutul unei noi săptămâni de muncă. Pentru a vă face ziua mai frumoasă, CANCAN.RO vă propune un banc savuros despre cei care își permit să mănânce caviar. În timp ce unii se răsfață cu delicatese de lux, cititorii noștri au parte de porția zilnică de glume bune, potrivite pentru final de săptămână.

Studiile au arătat că oamenii care consumă caviar sunt mai puțin stresați decât cei care mănâncă pâine cu pateu.

Alte bancuri amuzante

Soțul și soția la psiholog

O femeie merge cu soțul ei la psiholog și începe să se plângă:
— Domnule doctor, soțul meu nu mă mai ascultă deloc! Vorbesc cu el, îi spun lucruri importante, iar el se uită la televizor de parcă nici n-aș exista!
Psihologul se întoarce spre soț și îl întreabă:
— Domnule, ați auzit ce a spus soția dumneavoastră?
Soțul răspunde:
— Poftim? A zis ceva?

De ce nu pleacă trenul?

Undeva prin Siberia.
– De ce nu pleacă trenul?
– Au schimbat locomotiva.
– Și de ce nu pleacă?
– Au schimbat-o pe vodcă.

Bulă și Bubulina la Insula Iubirii

Bulă și Bubulina participă la Insula Iubirii. Înainte să plece în Thailanda, Bulă o întreabă pe nevastă-sa:
– Bubulino, ia spune-mi mie: Cum ai reacționa dacă, la bonfire, m-ai vedea sărutându-mă cu o ispită?
– Bula, ca o soție înțelegătoare și grijulie ce sunt, o să te vizitez în fiecare zi la spital.

Un bărbat intră în casă și își găsește soția supărată

Soțul „foarte sincer”
Un bărbat intră în casă și își găsește soția supărată.
— Iubitule, spune-mi sincer… dacă aș muri mâine, te-ai recăsători?
Bărbatul stă pe gânduri câteva secunde.
— Păi… probabil că da.
Soția începe să plângă.
— Aha! Deci nici n-aș fi bine îngropată și tu deja te gândești la alta!
— Păi tu ai zis să fiu sincer…
— Și ar dormi în patul nostru?
— Da… doar n-o să cumpăr alt pat.
— Și ar folosi bucătăria mea?
— Da.
— Și ar conduce mașina mea?
— Da.
— Și ar juca golf cu crosele mele?
— Nu.
Soția, mirată:
— De ce nu?
— Pentru că e stângace.

CITEȘTE ȘI: BANC | Bulă intră într-o cofetărie, cu o hârtie în mână

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