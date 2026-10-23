BANC | Bulă intră într-o cofetărie, cu o hârtie în mână

A venit vinere, iar weekendul bate deja la ușă, așa că merită să întâmpinăm finalul de săptămână cu zâmbetul pe buze. Pentru a lăsa grijile deoparte și a ne bucura de câteva clipe de relaxare, ți-am pregătit o serie de bancuri cu Bulă, personajul care reușește mereu să ne surprindă cu replicile sale amuzante și situațiile neașteptate în care ajunge.

Bulă intră într-o cofetărie, cu o hârtie în mână:

– Tanti, aș vrea 300 grame caramele a 45 lei kilogramul, 500 grame biscuiți a 29 lei kilogramul.

– Atât, băiatule?

– Ar mai trebui 280 grame bomboane fondante a 65 lei kilogramul și 400 grame fursecuri a 51 lei kilogramul.

Vânzătoarea cântărește atent cele spuse de băiețel și-i spune suma pe care o are de plătit.

– Bulă, ți-a dat mămica ta destui bani ca să cumperi toate astea?

– Tanti, mama nu mi-a dat niciun leu, dar am venit la matale pentru că nu știam să-mi fac tema pentru mâine la matematică.

Alte bancuri amuzante

La ora de engleză, profesoara îl întreabă pe Bulă:

– Bulă, cum îi zici lui Ştrulă, în engleză, „Ştrulă, vino încoace“?

– Ştrulă, come here!

– Bravo, Bulă! Dar cum îi zici „du-te încolo“?

Stă Bulă, se gândeşte un pic, apoi răspunde sigur pe el:

– Mă duc în partea cealaltă şi îi zic: „come here“!

Bulă și Ștrulă vor să evadeze din închisoare și au de sărit 100 de garduri. Sar ce sar 60 de garduri şi se opresc. Îi zice Bulă lui Ștrulă:

– Bă, Ștrulă, mai poți?

– Da, da’ tu, Bulă, mai poți?

– Da!

Sar 99 de garduri şi se opresc din nou:

– Bă, Ștrulă, mai poți?

– Nu. Da’ tu, Bulă, mai poți?

– Nu!

– Bine, atunci hai să ne întoarcem!

Două camile, tată şi fiu, vorbesc între ele:

– Tată, de ce avem noi cocoaşă?

– Păi în deşert nu sunt fântâni şi în ele ne ţinem rezerva de apă.

– Dar de ce avem copite aşa de mari?

– În deşert e nisip mult, şi acestea ne ajută la mers.

– Atunci ce naiba căutam noi la Zoo?

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