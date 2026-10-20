BANCUL ZILEI | Un turist își petrece vacanța în India, cu frumoasa lui fiică de 18 ani

Este marți, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Tocmai din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

Un turist își petrece vacanța în India, împreună cu frumoasă lui fiică de 18 ani. Un maharajah foarte bogat se îndrăgostește de ea.

-Dacă îmi vei da fiica de soție, îi spuse el tatălui, îți voi da greutatea ei în aur.

-Peste o lună vei primi răspunsul meu.

-Vreți să vă mai gândiți?

-Nu, vreau să o mai îngraș.

Alte bancuri haioase

Bulă și viața de bărbat însurat

– Bulă, cum este să fii bărbat însurat?

– Super tare, mă simt de parcă aș fi din nou în liceu.

– Adică?

– Fumez în toaletă, beau pe ascuns…

Bulă și boala contagioasă

– Domnule Bulă, aveți o boală contagioasă rarisimă.

– Of, domnule doctor. Și ce fac?

– Veți fi mutat într-o cameră specială, separată de restul lumii, unde veți mânca doar pizza și clătite.

– Și astea mă vor ajuta să mă fac bine?

– Nu, dar pizza și clătitele sunt singurele care încap pe sub ușă.

Soția și soțul

Soția îl întreabă pe soț:

— Dragule, dacă aș muri, te-ai recăsători?

— Nu, iubirea mea!

— De ce? Nu-ți place căsnicia?

— Ba da, dar nu cred că aș mai avea noroc de două ori!

Soția se încruntă și continuă:

— Și dacă totuși te-ai recăsători, ai lăsa-o să poarte hainele mele?

— Sigur că nu!

— Dar să conducă mașina mea?

— Nici vorbă!

— Dar să joace golf cu crosele tale?

— Nu, dragă… ea e stângace!

Bulă își cumpără Lamborghini

Bulă își cumpără un Lamborghini…

La trei zile după aceea, il duce la uzină, cu motorul făcut praf. Mașina fiind in garanție, firma ii dă alta în loc.

După alte trei zile Bulă vine iar cu motorul făcut praf.

Cei de la uzina ii mai dau o mașină însă trimit un asistent să-l spioneze pe Bulă, ca să vadă ce face de îi fărâmă motorul.

Bula iese cu mașina din uzina și incepe: prima, a doua, a patra, a cincea, a sașea si apoi privește R-ul de la marșalier și zice:

– Si, acum, rachetă…

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BANC | Bulă se întoarce din America