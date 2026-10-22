BANCUL ZILEI | Profesorul de chimie îl întreabă pe elev: „Ce înseamnă H2SO4?”

BANCUL ZILEI | Profesorul de chimie îl întreabă pe elev: "Ce înseamnă H2SO4?"
BANCUL ZILEI | Profesorul de chimie îl întreabă pe elev: "Ce înseamnă H2SO4?"
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Este joi, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Tocmai din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât. 

Profesorul de chimie îl întreabă pe elev:

-Elev! Ce înseamnă H2SO4?

Elevul:

-Aaaa…domn’ profesor…îmi stă pe limbă…îmi stă pe limbă…

Profesorul:

-Elev! Scuipă repede că e acid sulfuric!

BANCUL ZILEI | Profesorul de chimie îl întreabă pe elev:

BANCUL ZILEI | Profesorul de chimie îl întreabă pe elev: „Ce înseamnă H2SO4?”

Alte bancuri haioase

Când ai de gând să te căsătorești?

– Când ai de gând să te căsătorești? Îți place să trăieşti singură?
– Nu sunt singură. Am un câine, un papagal și o pisică. Îmi ajung…
– Dar, totuşi, aceste animale nu pot ține locul unui soţ.
– Cum să nu? Câinele mârâie mereu, papagalul înjură toată ziua, iar pisica e plecată toată noaptea.

Băiatul sărac

-Bună frumoaso, ți-o spun direct ca să nu ne lungim, îmi place de tine și vreau să fim împreună.
Eu sunt un băiat simplu și sărac deocamdată, n-am nevoie, dar am 4 ouă și o găină.
După calculele mele din ouăle alea ies 4 găini care se vor oua și tot așa, deci în 3 ani fac 1 milion de euro.
Ce zici, ne combinăm?
-Bună, îmi pare rău, dar nu ești genul meu.
-Dacă nu m-ai vrut când am avut o găină și 4 ouă acum să nu mă cauți că le-am mâncat atunci.

Bulă și viața de bărbat însurat

– Bulă, cum este să fii bărbat însurat?
– Super tare, mă simt de parcă aș fi din nou în liceu.
– Adică?
– Fumez în toaletă, beau pe ascuns…

Bulă și boala contagioasă

– Domnule Bulă, aveți o boală contagioasă rarisimă.
– Of, domnule doctor. Și ce fac?
– Veți fi mutat într-o cameră specială, separată de restul lumii, unde veți mânca doar pizza și clătite.
– Și astea mă vor ajuta să mă fac bine?
– Nu, dar pizza și clătitele sunt singurele care încap pe sub ușă.

VEZI ȘI: BANCUL ZILEI | Clarvăzătorul de la înmormântare

BANC | Bulă, Bubulina și noua mașină

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
BANCUL ZILEI | Traducere din spaniolă în limba română
BANCUL ZILEI | Traducere din spaniolă în limba română
BANC | Bulă intră într-o cofetărie, cu o hârtie în mână
BANC | Bulă intră într-o cofetărie, cu o hârtie în mână
BANC | Bulă, Bubulina și noua mașină
BANC | Bulă, Bubulina și noua mașină
BANCUL ZILEI | Clarvăzătorul de la înmormântare
BANCUL ZILEI | Clarvăzătorul de la înmormântare
BANC | Bulă și Edison
BANC | Bulă și Edison
„Incredibil cum vine să dea lecții!” Pedro Sánchez, reacție memorabilă după ce președintele Argentinei l-a numit „hoț” și „dictator”
Mediafax
„Incredibil cum vine să dea lecții!” Pedro Sánchez, reacție memorabilă după ce președintele Argentinei l-a numit „hoț” și „dictator”
Cum își cereau dacii iubitele în căsătorie. Gestul controversat astăzi făcut de strămoșii noștri
Gandul.ro
Cum își cereau dacii iubitele în căsătorie. Gestul controversat astăzi făcut de strămoșii noștri
FOTO. 1.100 de trandafiri pentru fosta iubită a lui Adrian Cristea! Bianca Drăgușanu a surprins pe toată lumea cu reacția ei
Prosport.ro
FOTO. 1.100 de trandafiri pentru fosta iubită a lui Adrian Cristea! Bianca Drăgușanu a surprins pe toată lumea cu reacția ei
Volodimir Zelenski a lăsat scutul jos şi a vorbit despre vulnerabilităţile omului nevoit să fie puternic: „Am impresia că încetez să mai exist”
Adevarul
Volodimir Zelenski a lăsat scutul jos şi a vorbit despre vulnerabilităţile omului nevoit să fie puternic: „Am impresia că încetez să mai exist”
Planul de pace al SUA pentru războiul din Ucraina: Ce se întâmplă cu Kievul și cu ce se alege Rusia
Digi24
Planul de pace al SUA pentru războiul din Ucraina: Ce se întâmplă cu Kievul și cu ce se alege Rusia
O agenție de TURISM va plăti 27.000 de euro unui cuplu, după luna de miere de coșmar
Mediafax
O agenție de TURISM va plăti 27.000 de euro unui cuplu, după luna de miere de coșmar
Au divorțat după doar un an de căsnicie, iar ea a folosit cuvinte grele despre ”calvarul” trăit împreună cu fundașul lui Manchester United: „A fost un iad. Simțeam o durere fizică”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Au divorțat după doar un an de căsnicie, iar ea a folosit cuvinte grele despre ”calvarul” trăit împreună cu fundașul lui Manchester United: „A fost un iad. Simțeam o durere fizică”
Diletta Leotta, apariție la TV cu care a încins imaginația fanilor: a venit cu un outfit transparent
Prosport.ro
Diletta Leotta, apariție la TV cu care a încins imaginația fanilor: a venit cu un outfit transparent
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
În ce a investit Mirela Retegan banii câștigați din amulete, la Asia Express. Ce a făcut cu cele 100 de plicuri, adunate în cele șapte săptămâni de competiție
Click.ro
În ce a investit Mirela Retegan banii câștigați din amulete, la Asia Express. Ce a făcut cu cele 100 de plicuri, adunate în cele șapte săptămâni de competiție
Prima reacție a lui Călin Georgescu, după ce Curtea de Apel i-a respins cererea de a intra în arest la domiciliu
Digi 24
Prima reacție a lui Călin Georgescu, după ce Curtea de Apel i-a respins cererea de a intra în arest la domiciliu
Bodyguardul lui Georgescu, audiat la DIICOT. Ce ar fi făcut Marin Burcea, poreclit „Lunetistul”
Digi24
Bodyguardul lui Georgescu, audiat la DIICOT. Ce ar fi făcut Marin Burcea, poreclit „Lunetistul”
Mașina Zilei: Este BMW Seria 3 diesel din 2019 toată mașina de care ai nevoie?
Promotor.ro
Mașina Zilei: Este BMW Seria 3 diesel din 2019 toată mașina de care ai nevoie?
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Gadget util la Lidl: uscător de încălțăminte Silvercrest la 50 de lei
go4it.ro
Gadget util la Lidl: uscător de încălțăminte Silvercrest la 50 de lei
Cine a spus cuvintele: „Cine nu e revoluționar la douăzeci de ani, n-are inimă”
Descopera.ro
Cine a spus cuvintele: „Cine nu e revoluționar la douăzeci de ani, n-are inimă”
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Go4Games
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Cum își cereau dacii iubitele în căsătorie. Gestul controversat astăzi făcut de strămoșii noștri
Gandul.ro
Cum își cereau dacii iubitele în căsătorie. Gestul controversat astăzi făcut de strămoșii noștri
Bagaje GRATUITE în avion din 2027: reguli noi pentru Ryanair și Wizz Air
Mediafax Italia
Bagaje GRATUITE în avion din 2027: reguli noi pentru Ryanair și Wizz Air
Se anunță UN CUTREMUR PUTERNIC?! Ce arată noua hartă a riscului seismic
Mediafax Spania
Se anunță UN CUTREMUR PUTERNIC?! Ce arată noua hartă a riscului seismic
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.