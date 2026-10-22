BANCUL ZILEI | Profesorul de chimie îl întreabă pe elev: „Ce înseamnă H2SO4?”

Este joi, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Tocmai din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

Profesorul de chimie îl întreabă pe elev:

-Elev! Ce înseamnă H2SO4?

Elevul:

-Aaaa…domn’ profesor…îmi stă pe limbă…îmi stă pe limbă…

Profesorul:

-Elev! Scuipă repede că e acid sulfuric!

Alte bancuri haioase

Când ai de gând să te căsătorești?

– Când ai de gând să te căsătorești? Îți place să trăieşti singură?

– Nu sunt singură. Am un câine, un papagal și o pisică. Îmi ajung…

– Dar, totuşi, aceste animale nu pot ține locul unui soţ.

– Cum să nu? Câinele mârâie mereu, papagalul înjură toată ziua, iar pisica e plecată toată noaptea.

Băiatul sărac

-Bună frumoaso, ți-o spun direct ca să nu ne lungim, îmi place de tine și vreau să fim împreună.

Eu sunt un băiat simplu și sărac deocamdată, n-am nevoie, dar am 4 ouă și o găină.

După calculele mele din ouăle alea ies 4 găini care se vor oua și tot așa, deci în 3 ani fac 1 milion de euro.

Ce zici, ne combinăm?

-Bună, îmi pare rău, dar nu ești genul meu.

-Dacă nu m-ai vrut când am avut o găină și 4 ouă acum să nu mă cauți că le-am mâncat atunci.

Bulă și viața de bărbat însurat

– Bulă, cum este să fii bărbat însurat?

– Super tare, mă simt de parcă aș fi din nou în liceu.

– Adică?

– Fumez în toaletă, beau pe ascuns…

Bulă și boala contagioasă

– Domnule Bulă, aveți o boală contagioasă rarisimă.

– Of, domnule doctor. Și ce fac?

– Veți fi mutat într-o cameră specială, separată de restul lumii, unde veți mânca doar pizza și clătite.

– Și astea mă vor ajuta să mă fac bine?

– Nu, dar pizza și clătitele sunt singurele care încap pe sub ușă.

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