BANC | Bulă, Bubulina și noua mașină

BANC | Bulă, Bubulina și noua mașină
Bancul cu Bulă care te va amuza de dimineață
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Bancurile cu Bulă sunt mereu o alegere inspirată atunci când vrem să ne începem ziua cu zâmbetul pe buze. Cum weekendul se apropie cu pași repezi, câteva glume savuroase sunt tot ce avem nevoie pentru a lăsa grijile deoparte și a ne încărca bateriile cu voie bună.

– Bulă, hai să ne cumpărăm o mașină!
– De ce, Bubulino?
– Ca să vedem și noi lumea.
– Care lume, Bubulino? Asta sau cealaltă?

Alte glume haioase

Aseară am fost la întâlnire cu o tipă la un restaurant.
I-am spus că femeile nu ar trebui lăsate să facă toate treburile în gospodărie: curățenie, spălat, călcat, gătit și toate alea.
– Cred că rolurile ar trebui inversate, îi zic, bărbații ar trebui să facă toate lucrurile pe care le fac femeile,
iar femeile să facă toate lucrurile pe care le fac bărbații.
– Sunt perfect de acord, îmi zice ea zâmbind.
– Minunat, îi răspund, întinzându-i nota de plată.

Aflat la volanul mașinii lui, Bulă oprește la semafor. Apare un cerșetor din zonă și îi cere o țigară. Bulă i-o oferă imediat ca să scape de el. Între timp, semaforul se face verde și Bulă pleacă în trombă. La următorul semafor, în mod ciudat, același cerșetor:
– Domnule, te rog, dă-mi și un foc.
Bulă îi da bricheta cu totul, ca să-l vadă plecat de lângă portieră, și pornește mai departe. La al treilea semafor, același cerșetor:
– Domnule, ai fost tare bun cu mine. Așa că, dacă îmi dai 10 lei, te învăț cum să ieși din sensul giratoriu.

Bulă îl întreabă pe tatăl lui:
– Tată, Moș Crăciun ne aduce cadouri că n-are ce să facă cu banii sau are mulți copii și copiii lui s-au făcut mari și nu se mai joacă cu ele?
– Bulă, Moș Crăciun aduce cadouri numai dacă asculți părinții.
– Păi și de unde știe el dacă ascult sau nu?
– El te urmărește când dormi, când mănânci, când mergi la școală…
Bulă spune în gândul lui:
„Moș Crăciun o să-i spună lui tata și lui mama că nu am mers în anii ăștia la școală, doar la începutul școlii, pentru că au venit cu mine, iar după prima oră am chiulit.”

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