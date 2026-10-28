Primele imagini cu Marian Grozavu și noua iubită. Fostul concurent de la Insula Iubirii s-a distrat până în zori cu șatena misterioasă

Primele imagini cu Marian Grozavu și noua iubită. Fostul concurent de la Insula Iubirii s-a distrat până în zori cu șatena misterioasă
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Marian Grozavu a lăsat burlăcia în urmă, iar acum avem și dovada! După ce a recunoscut, în cadrul emisiunii CANCAN pe insulă, că nu mai este un bărbat singur și că o domnișoară misterioasă i-a furat inima, fostul concurent de la Insula Iubirii a fost surprins în compania celei care pare să-l fi cucerit definitiv. CANCAN.RO are imagini savuroase cu cei doi, iar apropierile dintre ei vorbesc de la sine!

Totul s-a petrecut la Palatul Bragadiru, în cadrul unui party incendiar, unde celebrul DJ Aaron Sevilla a făcut spectacol la pupitru. Numai că muzica nu a fost singura care a încins atmosfera. Marian Grozavu și misterioasa șatenă au atras atenția prin gesturile lor, care trădau o chimie greu de trecut cu vederea.

Marian Grozavu și noua iubită, la party

Deși, în platoul emisiunii CANCAN pe Insulă (VEZI AICI EMISIUNEA), Marian a preferat să păstreze discreția în privința identității celei care i-a pus inima pe jar, dezvăluind doar că activează într-un domeniu de nișă, iată că imaginile primite pe adresa redacției pont@cancan.ro vin să completeze povestea!

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Marian Grozavu și noua iubită, distracție și dans până în zori

Pe ringul de dans, cei doi păreau să fie în lumea lor. Au dansat, au zâmbit și și-au șoptit lucruri la ureche, feriți de zgomotul muzicii. Ce vorbe dulci și-au împărtășit? Numai ei știu! Cert este că misterioasa șatenă nu s-a dezlipit de Marian, iar fostul concurent de la Insula Iubirii părea să se bucure din plin de atenția primită.

Cei doi au dansat și s-au distrat toată noaptea

Și, pentru că atmosfera devenise tot mai fierbinte, la un moment dat, domnișoara a scos la înaintare un evantai mare, roșu, cu care își făcea vânt de zor. Să fi fost de vină temperatura din încăpere sau, cine știe, chiar prezența lui Marian? Noi nu facem decât să constatăm că seara a fost una cât se poate de încinsă! Și dacă gesturile nu erau suficient de grăitoare, până și ținutele celor doi păreau desprinse din același film. Ambii au mizat pe apariții casual, dar cool, perfect potrivite pentru o noapte de distracție pe ritmurile lui Aaron Sevilla. Fără prea mult efort, dar cu atitudine, Marian și șatena lui au demonstrat că sunt pe aceeași lungime de undă inclusiv la capitolul vestimentar. Ce să mai, după relația eșuată cu fosta iubită, se pare că Marian Grozavu traversează o perioadă cât se poate de frumoasă pe plan sentimental.

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