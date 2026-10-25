Dan Negru și Ovidiu Lipan Țăndărică, „summit” neașteptat! Au pus țara la cale

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Explozie de entuziasm pe holurile mărețului Băneasa Shopping City, acest palat al satisfacției comerciale. Omul de televiziune Dan Negru a manifestat o profundă efuziune la vederea colegului de showbiz Ovidiu Lipan Țăndărică, un obișnuit al locului. S-a lăsat cu îmbrățișări, după care a fost „cu rămânere” la terasa exterioară a mallului, iar CANCAN.RO a fost acolo și vă prezintă imagini de la summitul top secret. Ce s-a discutat? Probabil tot!

Dan Negru, 55 de ani, din care vreo 30 în televiziune, are 356k de followeri pe Instagram, 800k pe Tik Tok și milioane de Like-uri. Cariera în televiziune este legendară, la fel ca vocea sa inconfundabilă, cu o putere de un infinit de decibeli.

Iată-l dând peste Ovidiu Lipan Țăndărică și anturajul său artistic, aproape de intrarea în mall. S-a renunțat pe loc la orice planuri și s-a trecut la tratative. Evident, oamenii se știu de ani de zile, dar mereu se găsește ceva nou de dezbătut. Ca orice balcanici, Dan Negru, Țăndărică și anturajul se abat la cea mai apropiată terasă, că doar nu era să stea la taclale în picioare, pe holurile mallului. Unde mai pui că se adunase lumea ca la urs. Probabil clienții mallului se întrebau dacă e un fenomen gen flash mob, vor apărea tobele de undeva, iar Dan Negru va deveni solistul celei mai noi trupe rock din România. Din păcate n-a fost să fie, iar băieții se duc la terasă și continuă discuțiile. Nu se știe ce pun la cale, dar dacă e Dan Negru implicat sigur va fi ceva de succes.

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Dan Negru îl îmbrățișează pe Țăndărică

Momentan, Dan Negru e implicat în mai multe proiecte la KanalD, unde e amfitrionul unei emisiuni de cultură generală, numită The Floor, unde concurenții sunt foarte tineri, copii și adolescenți, însă audiența este generală. El a părăsit trustul Antena 1, unde lucrase timp de 22 de ani. Din 2022 este colaborator la KanalD și are două emisiuni de cultură generală: Jocul Cuvintelor și The Floor. E normal, la ce cultură generală are, cu două licențe, în drept și jurnalism!

Chiar dacă Dan Negru a renunțat la colaborarea cu Antena 1 după 22 de ani de activitate, însă pare să se fi integrat perfect în mediul de la Kanal D. 

Dan Negru și Țăndărică la terasă la Mall Băneasa

Cât despre Ovidiu Lipan Țăndărică, de obicei el vine la mall însoțit de partenera sa de viață, cu care face duete frumoase de shopping, cum a fost cu această ocazie – imagini AICI. El e o legendă în viață. Doar dacă ne gândim că a început să cânte la Roșu și Negru în 1966! În 1975 s-a mutat la o trupă rock de care poate ați auzit… Phoenix! Evident că ați auzit, e cea mai importantă trupă rock din istoria României. Nu putem să nu povestim și despre legendara lor plecare din România, despre care Țăndărică a vorbit de multe ori, cea mai recentă declarație fiind AICI.

De-a lungul timpului, Țăndărică a colaborat cu sute de artiști, de la regretatul coleg de trupă Nicu Covaci până la cei de la Bosquito. De ce să nu colaboreze și cu Dan Negru? Măcar niște romanțe, la un șpriț!

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