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Ovidiu Lipan Țăndărică, dezvăluiri despre plecarea din România. „Nu mai puteam…”

De: Emanuela Cristescu 15/06/2026 | 11:32
Ovidiu Lipan Țăndărică, dezvăluiri despre plecarea din România. „Nu mai puteam…”
Ovidiu Lipan Țăndărică, dezvăluiri despre plecarea din România. „Nu mai puteam…”
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Ovidiu Lipan Țăndărică (73 de ani), muzicianul care a scris istorie în rockul autohton, a dat cărțile pe față și a scos la lumină secrete din trecut care vor lăsa pe toată lumea cu gura căscată. Legendarul baterist a rememorat clipa care i-a schimbat definitiv destinul: fuga spectaculoasă din țară din anul 1977, alături de colegii din trupa Phoenix!

Deși fanii au crezut ani la rând că artiștii au fugit din cauza sărăciei din comunism, realitatea ascunde un scenariu halucinant. Născut cu ritmul în sânge și ghidat în adolescență de bunicul său, percuționist la Filarmonica din Iași, Țăndărică a cunoscut succesul de la o vârstă fragedă. A făcut furori în trupe de top precum Roșu și Negru, dar apogeul l-a atins alături de Phoenix, formația-simbol care aduna zeci de mii de oameni la concerte.

De ce a plecat Ovidiu Lipan Țăndărică din România, de fapt

În anii ’70, membrii trupei trăiau ca niște adevărați regi în România, fiind asaltați de fani și având buzunarele pline de bani. Cu toate acestea, decizia radicală de a lăsa totul în urmă și de a fugi în Germania a venit la pachet cu un șoc dincolo de imaginație. Occidentul i-a primit cu o palmă grea, fiind obligați să o ia de la zero în mizerie și sacrificii de necrezut.

Recent, marele muzician a spulberat mitul conform căruia trupa Phoenix a fugit din România pentru o viață mai îmbelșugată. Țăndărică a povestit cu lux de amănunte cum au trecut instantaneu de la opulență la o foamete, fiind nevoiți să supraviețuiască în condiții extrem de dure.

„Moni Bordeianu făcea niște turte din apă, fără zahăr. Și făcea niște turte fără sare, fără zahăr, fără nimic, doar din apă. Și m-am văzut bând un ceai, mai mult apă, și mușcând dintr o ceapă. Îți dai seama? Noi am plecat nu de foame acolo. Eram în vârful piramidei aici. Veneam acasă cu bani grei, pe care îi făceam praf imediat’, a povestit Ovidiu Lipan Țăndărică la Marius Tucă Show.

Ovidiu Lipan Țăndărică, dezvăluiri despre plecarea din România. „Nu mai puteam…”
Ovidiu Lipan Țăndărică, dezvăluiri despre plecarea din România. „Nu mai puteam…”

Dar dezvăluirile de senzație nu se opresc aici! Celebrul toboșar a povestit și despre nopțile albe din Capitală, unde se intersecta direct cu Nicu Ceaușescu, prințul moștenitor al regimului comunist. Țăndărică a dărâmat imaginea oficială a fiului fostului dictator, descriindu-l dintr-o perspectivă cu totul neașteptată și plină de viață, pe vremea când Bucureștiul freamăta în localurile de top unde fotbaliștii și scriitorii făceau legea.

„Ideea e că, atunci când am fost la Nicu Ceaușescu, stăteam acolo. «Ce faci, mă?». S-a nimerit să ne întâlnim și i-am spus că vreau să mă duc la el. Eu îl știam ca pe un băiat extraordinar. Cântam și la barul Atlantic, al lui Viorel Păunescu, vis-a-vis de Comitetul Center. Îți dai seama ce mișuna pe acolo! Eram june atunci.

Era și o trupă de balet, era ca la Moulin Rouge. Și acolo venea Nicu, venea Serghei, veneau diferiți oameni. Dar localul era chiar vis-a-vis de Comitetul Central. Îți dai seama! Jucau fotbaliștii fotbal dimineața, cu fețe de masă pe post de echipament. Era nebunie. Venea Băieșu, Vasile Vasilache Jr., scriitori… Mergeam la Mogoșoaia, făceam revelioanele acolo. Am avut o viață extraordinară”, a mai povestit artistul.

Nu primește niciun leu din partea statului român

Deși are în spate o carieră colosală ce se întinde pe mai bine de cinci decenii și este considerat o valoare națională, Ovidiu Lipan Țăndărică a spus că nu primește absolut niciun leu pensie din partea statului român. Deoarece a ales statutul de artist liber profesionist și nu a fost încadrat în sistemele clasice de muncă, autoritățile de la noi l-au trecut pe linie moartă.

Norocul lui vine însă tot din străinătate, din perioada petrecută în Occident. Artistul a explicat exact cum stau lucrurile din punct de vedere financiar. El a spus că nu l-au interesat banii, ci aplauzele și munca pe care a lăsat-o în urma sa.

„Cred că va trebui să se găsească un echilibru, în România, să se investească mai mult în binele tuturor oamenilor. Eu, de pildă, în România nu primesc nimic, nu am pensie nici măcar un leu.

Toată viața am fost și voi rămâne un artist liber profesionist. Am dat și am primit aplauze, un zâmbet, acestea au contat. Însă, din Germania, unde am locuit, îmi vin niște bani din drepturile de autor și de difuzare. Important, ca artist, este să lași ceva frumos, în urmă, în această trecere pe pământ, ceva de care oamenii să-și amintească cu drag”, a declarat Țăndărică.

VEZI ȘI: Ovidiu Lipan Țăndărică a făcut „duet” cu soția la mall. Artistul nu a lăsat-o la greu

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