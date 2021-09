Un ”playboy” adevărat nu se demodează niciodată! Ovidiu Lipan Țăndărică a făcut spectacol pe străzi în mașina decapotabilă

Charisma și atitudinea nu au vârstă, iar Ovidiu Lipan Țăndărică știe asta cel mai bine! Paparazzi CANCAN.RO l-au surprins pe artist într-o mașină decapotabilă de toată frumusețea, cu un look de bad-boy îmbrăcat la patru ace și cu o atitudine care ar fermeca orice doamnă pretențioasă. Vă prezentăm imagini savuroase cu îndrăgitul muzician.

Pe CANCAN.RO sunteți mereu la curent cu tot ce fac vedetele noastre și să nu credeți că nu știm să acoperim toate „sectoarele” din showbiz! Astăzi vă prezentăm imagini de senzație cu nimeni altul decât Ovidiu Lipan Țăndărică!

Marele muzician a fost surprins pe străzile din Capitală într-un mare fel, cum s-ar spune. Îmbrăcat elegant, într-un palton de culoare închisă, cu ochelarii de soare la ochi și cu o barbă ”di tre giorni”, fostul membru al trupelor „Roșu și Negru” și „Phoenix” s-a afișat într-o mașină decapotabilă superbă de culoare metalizată, care a atras privirile tuturor.

La cei 68 de ani, Ovidiu Lipan Țăndărică nu și-a pierdut deloc șarmul! Aflat la semafor, până să apară culoarea verde, celebrul artist a aruncat o privire discretă către o doamnă din mașina vecină, după care a fost foarte atent la schimbarea semaforului, pentru a pleca. Eleganța nu are vârstă, așa că pentru marele artist avem de spus un mare „bravo” pentru imaginea impecabilă pe care o are! Un ”playboy” în toată regula! Muzicianul este recunoscut în Capitală pentru cuceririle feminine pe care le-a făcut de-a lungul anilor, chiar dacă domnișoarele au fost mult mai tinere decât el!

NU RATA – DRAMA MAI PUȚIN ȘTIUTĂ A LUI OVIDIU LIPAN ŢĂNDĂRICĂ: „AU DIVORŢAT. EU AM RĂMAS CU MAMA ŞI CU BUNICII”

Artist cu „greutate”, dintr-o familie simplă și modestă

A urcat pe cele mai importante scene din orașe mari din lume, dar puțini sunt aceia care știu că Ovidiu Lipan Țăndărică a copilărit într-un cartier sărac, situat la periferia Iaşiului. El s-a născut într-o familie de muzicanţi.

„M-am născut la Iaşi, pe strada Păcurari, într-o enclavă multiculturală cu ţigani, greci, armeni, cu evrei. Am trait într-o lume similară vezi Un veac de singuratate, unde fiecare venea cu invenţiile lui, cu nebuniile lui, jucam fotbal pe tăpşanu din faţă, unde în poartă stătea, cum o cheamă o fata slabă, parcă era din Popeye. Împărţeam fiecare bucată de pâine. Mama cânta operă de plăcere, a fost chimistă la fabrica de antibiotice. Eu cand m-am nascut, tata a fost inchis trei ani. Când a fost eliberat aveam deja 3 ani. La un moment dat, a trebuit să dea divorţ pentru că era incomod şi pentru mine şi pentru ei, fiind mişcarea legionară cu perioadă comunistă şi cu tot ce se întâmplă atunci, ei au divorţat. Eu am rămas cu mamă şi cu bunicii. A plecat în Suedia şi acolo a continuat la Viena să îşi ia o moştenire, i-a dat drumul Ceauşescu. E un român”, a povestit Ovidiu Lipan Ţăndărică în cadrul emisiunii „Acces Direct”.

S-a căsătorit o singură dată, cu o nemțoaică

Ovidiu Lipan Țândărică a plecat în Germania, în ciuda faptului că în România avea milioane de fani și o carieră frumoasă. El a fost căsătorit o singură dată cu o nemţoiacă, iar din rodul iubirii lor a venit pe lume, Alexander.

CITEȘTE ȘI – OVIDIU LIPAN ȚĂNDĂRICĂ RUPE TĂCEREA, DE ZIUA LUI! CĂSĂTORIA SECRETĂ: ”VOI SCRIE O CARTE DESPRE ASTA!”

„M-am cam îndrăgostit în perioadă aia, mă îndrăgosteam pentru că aveam nevoie să mă îndrăgostesc, simţeam şi eram foarte pur. Acum am învăţat să nu mă mai dedic aşa în totalitate pentru că şi suferinţa e mare. Aveam 16 ani şi m-am îndrăgostit spontan de o suedeză care şi acum ştiu cum o cheamă şi făceau ăştia culoar când treceam cu ea. Eu nefiind un bărbat frumos, în sensul frumuseţii masculine, dar dacă îmi pui imaginea de atunci eram aproape de Al Pacino, Deniro. M-am căsătorit în Germania, eu am un băiat Alexander Leonard Lipan care a studiat în Olanda la Conservator şi acum cântă. Este o poveste întreagă, un roman aş putea considera (despre căsnicia lui, n.r.) Voi scrie o carte în care voi vorbi despre toate chestiile astea mai speciale din viaţa mea. S-a întâmplat în perioada anilor 70, am fost căsătorit un an de zile înainte de plecarea mea din iulie 1977. Nu trebuie să dau numele femeii sau să dezvălui profesia ei” a mai spus marele artist.

Nu i-a plăcut școala și muzica a fost viața lui!

Recent, Țăndărică a recunoscut că nu i-a plăcut școala. „Am rămas repetent în clasa întaia. Aveam un surplus energetic debordant si aveam si o stare din asta rebela. M-au dat la şcoală de muzică, la vioară, pe la 6 ani jumate, am luat examenul dar nu mi-a plăcut vioară. Am zis că eu nu sunt viorist, nu-mi plăcea, mă uităm, nu. Şi am spart vioară de scări. Eram înnebunit după tobe, am văzut şi am simţit, bunicul meu fiind percuţionist, aveam tobe în casă”, a povestit acesta.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.