Ce se întâmplă cu emisiunea lui Dan Negru de la Kanal D. Anunțul făcut de prezentatorul TV

Ce se întâmplă cu emisiunea lui Dan Negru de la Kanal D. Anunțul făcut de prezentatorul TV
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Dan Negru/ sursa foto: social media
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Dan Negru a plecat de la postul Antena 1 și a semnat cu Kanal D. Acolo, el a explicat că are mai multă libertate, astfel că s-a concentrat pe producții de cultură generală. „The Floor” este unul dintre ele, iar acum a făcut anunțul despre el. 

Dan Negru este unul dintre cei mai carismatici prezentatori TV. Acesta adună în fața micilor ecrane mii de telespectatori, emisiunile sale fiind extrem de apreciate.

De curând, el a făcut un anunț important cu privire la show-ul „The Floor”. El a anunțat cu bucurie că un nou sezon va începe de luna viitoare. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ce se întâmplă cu emisiunea lui Dan Negru de la Kanal D

Show-ul „The Floor”, difuzat pe postul de televiziune Kanal D, aduce telespectatorilor 49 de concurenți, un pupitru, o podea luminată uriașă, domenii importante, întrebări interesante, dar cel mai esențial: un prezentator de milioane.

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Dan Negru revine pe micile ecrane din data de 3 octombrie, atunci când va începe un nou sezon al emisiunii. Moderatorul îi invită pe cei de acasă să urmărească, să fie pe fază și, de ce nu, să răspundă ca și cum ar lupta chiar ei pentru premiul cel mare de 50.000 de lei.

„«The Floor» este show-ul care arată că televiziunea încă mai are telespectatori isteți, oameni care gândesc cu mintea lor. Asta face «The Floor», îți pune mintea la încercare. Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană”, a spus Dan Negru, în mediul online.

Dan Negru/ sursa foto: social media

Dan Negru/ sursa foto: social media

„The Floor”: cultură generală și premiul cel mare

Emisiunea se va difuza în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 21:00. „The Floor” a fost lansat în anul 2024, iar de atunci se bucură de un succes incredibil. În fiecare ediție, concurenții, specializați în diferite domenii, își pun la încercare cultura generală.

Aceștia trebuie să fie spontani, să aibă o strategie foarte bine pusă la punct, dar și să se bucure de fiecare moment petrecut în platou. O serie completă de joc se desfășoară pe parcursul a patru ediții, iar la final, un singur concurent va câștiga premiul cel mare în valoare de 50.000 de lei.

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