Dan Negru a reacționat ferm după aflarea rezultatelor PISA: „Problema nu e la generația voastră, e la sistemul care v-a pregătit”

Dan Negru și-a exprimat punctul de vedere în legătură cu rezultatele obținute de elevii români la testele PISA. Acesta i-a atacat dur pe cei care îi condamnă pe copii, dar și sistemul educațional. El consideră că nu elevii sunt de vină pentru scorurile primite, ci acestea reflectă problemele din cadrul învățământului românesc.

Dan Negru este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV din România. El este apreciat pentru sinceritatea de care a dat dovadă de-a lungul timpului, mai ales că abordează subiecte importante pe rețelele de socializare. Nici de data asta nu s-a abținut și a reacționat în urma rezultatelor PISA.

Acesta este de părere că nu doar elevii sunt vinovați pentru scorurile primite. Mai mult decât atât, a mărturisit că și el a picat testul, dar crede că sistemul educațional românesc are un rol esențial în acest caz. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Dan Negru reacționează după rezultatele PISA

În mesajul publicat în mediul online, prezentatorul TV susține că nu doar cel care nu înțelege informația este de vină, ci și cel care o transmite. El a tras un semnal de alarmă, explicând că modul în care profesorii comunică joacă un rol important.

„Și eu am picat testul PISA! Până pe la 30 de ani, credeam că, atunci când mi se explica ceva și nu pricepeam, problema eram eu. Eu eram prostul. Nu eram! Astăzi, când nu înțeleg ceva, știu că poate fi de vină și cel care explică. Văd, zilele astea, o adevărată campanie de umilire a copiilor: că sunt proști și analfabeți pentru că au picat niște teste internaționale”, a spus Dan Negru pe Facebook.

Totodată, el s-a adresat direct tinerilor, spunând că cei care îi critică ar fi picat, de fapt, testele. Acesta îi îndeamnă să nu se descurajeze, amintindu-le că problema nu este la ei, ci la sistemul educațional românesc.

„Puștilor de azi le dau curaj. 90% dintre adulții care vă critică ar cădea testele PISA. M-am uitat și eu peste ele. Și eu sunt analfabet funcțional după nota pe care am luat-o… Nu voi ați picat testul, ci sistemul de învățământ. Problema nu e la generația voastră, e la sistemul care v-a pregătit. Și generația mea, și a voastră am fost învățate să fim papagali. Să reproducem. Să memorăm ca să luăm un examen”, a mai adăugat el.

Ce spune Dan Negru despre testele PISA

Mesajul lui Dan Negru a continuat cu un punct interesant. El a explicat ce testează, în realitate, testele PISA. Moderatorul crede cu tărie că evaluarea urmărește capacitatea elevilor de a înțelege informația, de a gândi logic și de a folosi cunoștințele dobândite de-a lungul timpului.

„PISA testează altceva: capacitatea de a înțelege, de a gândi logic și de a aplica ceea ce știi în situații concrete. Școala românească nu ne învață asta! @killafonic, @holograf.ro, @negru_dan – oameni din generații și lumi diferite – au crescut în același sistem de învățământ. Un sistem care te-a învățat mai degrabă să ții minte decât să gândești. Câți profesori l-ar trece? Dar câți dintre miniștrii Educației? Praf e educația, nu generația! Ne-au strâmbat gândirea ca pe turnul din Pisa”, a conchis prezentatorul.

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