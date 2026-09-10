Dan Negru a reacționat ferm după aflarea rezultatelor PISA: „Problema nu e la generația voastră, e la sistemul care v-a pregătit”

Dan Negru a reacționat ferm după aflarea rezultatelor PISA: „Problema nu e la generația voastră, e la sistemul care v-a pregătit”
Galerie Foto 5
Dan Negru, despre rezultatele testelor PISA. Sursa foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Dan Negru și-a exprimat punctul de vedere în legătură cu rezultatele obținute de elevii români la testele PISA. Acesta i-a atacat dur pe cei care îi condamnă pe copii, dar și sistemul educațional. El consideră că nu elevii sunt de vină pentru scorurile primite, ci acestea reflectă problemele din cadrul învățământului românesc.

Dan Negru este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV din România. El este apreciat pentru sinceritatea de care a dat dovadă de-a lungul timpului, mai ales că abordează subiecte importante pe rețelele de socializare. Nici de data asta nu s-a abținut și a reacționat în urma rezultatelor PISA.

Acesta este de părere că nu doar elevii sunt vinovați pentru scorurile primite. Mai mult decât atât, a mărturisit că și el a picat testul, dar crede că sistemul educațional românesc are un rol esențial în acest caz. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Dan Negru reacționează după rezultatele PISA

În mesajul publicat în mediul online, prezentatorul TV susține că nu doar cel care nu înțelege informația este de vină, ci și cel care o transmite. El a tras un semnal de alarmă, explicând că modul în care profesorii comunică joacă un rol important.

„Și eu am picat testul PISA! Până pe la 30 de ani, credeam că, atunci când mi se explica ceva și nu pricepeam, problema eram eu. Eu eram prostul. Nu eram!

Astăzi, când nu înțeleg ceva, știu că poate fi de vină și cel care explică. Văd, zilele astea, o adevărată campanie de umilire a copiilor: că sunt proști și analfabeți pentru că au picat niște teste internaționale”, a spus Dan Negru pe Facebook.

Dan Negru/ sursa foto: social media

Dan Negru/ sursa foto: social media

Totodată, el s-a adresat direct tinerilor, spunând că cei care îi critică ar fi picat, de fapt, testele. Acesta îi îndeamnă să nu se descurajeze, amintindu-le că problema nu este la ei, ci la sistemul educațional românesc.

„Puștilor de azi le dau curaj. 90% dintre adulții care vă critică ar cădea testele PISA. M-am uitat și eu peste ele. Și eu sunt analfabet funcțional după nota pe care am luat-o… Nu voi ați picat testul, ci sistemul de învățământ.

Problema nu e la generația voastră, e la sistemul care v-a pregătit. Și generația mea, și a voastră am fost învățate să fim papagali. Să reproducem. Să memorăm ca să luăm un examen”, a mai adăugat el.

Ce spune Dan Negru despre testele PISA

Mesajul lui Dan Negru a continuat cu un punct interesant. El a explicat ce testează, în realitate, testele PISA. Moderatorul crede cu tărie că evaluarea urmărește capacitatea elevilor de a înțelege informația, de a gândi logic și de a folosi cunoștințele dobândite de-a lungul timpului.

„PISA testează altceva: capacitatea de a înțelege, de a gândi logic și de a aplica ceea ce știi în situații concrete. Școala românească nu ne învață asta!

@killafonic, @holograf.ro, @negru_dan – oameni din generații și lumi diferite – au crescut în același sistem de învățământ. Un sistem care te-a învățat mai degrabă să ții minte decât să gândești.

Câți profesori l-ar trece? Dar câți dintre miniștrii Educației? Praf e educația, nu generația!

Ne-au strâmbat gândirea ca pe turnul din Pisa”, a conchis prezentatorul.

VEZI ȘI: Dan Negru, mesaj pentru David Popovici după reușita de la Paris: „Abia atunci performanța lui va avea valoare”

Cât costă benzina și motorina în Turcia. Dan Negru, uimit de prețul afișat: „Nu sunt dușmanul poporului”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Meko, asaltat de fani la deschiderea noii sale shaormerii! Dorian Popa și Neveu l-au susținut: „Astăzi am făcut un pact”
Meko, asaltat de fani la deschiderea noii sale shaormerii! Dorian Popa și Neveu l-au susținut: „Astăzi am făcut un pact”
Adevărul despre mașina cu care Ahmed, fratele Nabei Salem, se laudă la Casa Iubirii. Cine a plătit-o, de fapt
Adevărul despre mașina cu care Ahmed, fratele Nabei Salem, se laudă la Casa Iubirii. Cine a plătit-o, de fapt
Alina Pușcău a ajuns la spital după primele două ședințe de chimioterapie! Vedeta are dureri mari: „10 zile nu sunt om”
Alina Pușcău a ajuns la spital după primele două ședințe de chimioterapie! Vedeta are dureri mari: „10 zile nu sunt om”
Narcis Bujor, acuzat de fani că și-a înjectat buzele! Ce intervenții estetice și-ar fi făcut ispita de la Insula Iubirii, de fapt
Narcis Bujor, acuzat de fani că și-a înjectat buzele! Ce intervenții estetice și-ar fi făcut ispita de la Insula Iubirii, de fapt
Ce refugiu și-a găsit Mihaela Rădulescu după moartea lui Felix Baumgartner. Așa își mai alină dorul de fostul iubit
Ce refugiu și-a găsit Mihaela Rădulescu după moartea lui Felix Baumgartner. Așa își mai alină dorul de fostul iubit
Trump aruncă BOMBA: 5.000 de dolari pentru fiecare american! Ce condiție pune
Mediafax
Trump aruncă BOMBA: 5.000 de dolari pentru fiecare american! Ce condiție pune
Social democraţii îi transmit lui Kelemen Hunor să decidă dacă vrea alegeri anticipate sau să accepte un guvern cu voturi de la S.O.S, UNIT, PACE
Gandul.ro
Social democraţii îi transmit lui Kelemen Hunor să decidă dacă vrea alegeri anticipate sau să accepte un guvern cu voturi de la S.O.S, UNIT, PACE
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
Prosport.ro
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
„Au drumuri mai proaste decât noi, ceea ce e impresionant”. Ce cred românii despre Bulgaria după vacanțe și călătorii
Adevarul
„Au drumuri mai proaste decât noi, ceea ce e impresionant”. Ce cred românii despre Bulgaria după vacanțe și călătorii
Prima reacție a Kremlinului privind incidentul cu avionul lui Zelenski, care risca să fie lovit de o dronă rusă în Republica Moldova
Digi24
Prima reacție a Kremlinului privind incidentul cu avionul lui Zelenski, care risca să fie lovit de o dronă rusă în Republica Moldova
FOTO: Actrița FIERBINTE din „Euphoria” într-o reclamă sportivă. Ipostaze PROVOCATOARE
Mediafax
FOTO: Actrița FIERBINTE din „Euphoria” într-o reclamă sportivă. Ipostaze PROVOCATOARE
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ce s-a ales de prietenia dintre Andreea Popescu și Delia?! Au fost nedespărțite, apoi s-au îndepărtat. Cum au fost surprinse acum
Click.ro
Ce s-a ales de prietenia dintre Andreea Popescu și Delia?! Au fost nedespărțite, apoi s-au îndepărtat. Cum au fost surprinse acum
Sistemul de pensii, sub presiune înaintea valului „decrețeilor”. Vârsta de pensionare ar putea crește. Economiștii cer măsuri urgente
Digi24
Sistemul de pensii, sub presiune înaintea valului „decrețeilor”. Vârsta de pensionare ar putea crește. Economiștii cer măsuri urgente
A intrat la RAR pentru ITP și a atras toate privirile. Ce are special această mașină
Promotor.ro
A intrat la RAR pentru ITP și a atras toate privirile. Ce are special această mașină
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Lovitură grea pentru ruși: Fregata de 500 mil. de dolari ar fi distrusă
go4it.ro
Lovitură grea pentru ruși: Fregata de 500 mil. de dolari ar fi distrusă
Semnale misterioase detectate în jurul Pământului
Descopera.ro
Semnale misterioase detectate în jurul Pământului
Noul film Resident Evil promite să fie terifiant
Go4Games
Noul film Resident Evil promite să fie terifiant
Social democraţii îi transmit lui Kelemen Hunor să decidă dacă vrea alegeri anticipate sau să accepte un guvern cu voturi de la S.O.S, UNIT, PACE
Gandul.ro
Social democraţii îi transmit lui Kelemen Hunor să decidă dacă vrea alegeri anticipate sau să accepte un guvern cu voturi de la S.O.S, UNIT, PACE
Supermarketurile unde pot fi economisiți cei mai mulți bani. Diferența poate fi de aproape 4.000 euro pe an, în Italia
Mediafax Italia
Supermarketurile unde pot fi economisiți cei mai mulți bani. Diferența poate fi de aproape 4.000 euro pe an, în Italia
Localitatea care oferă CHIRIE cu 300 de euro cu SALĂ și PISCINĂ INCLUSE!
Mediafax Spania
Localitatea care oferă CHIRIE cu 300 de euro cu SALĂ și PISCINĂ INCLUSE!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.