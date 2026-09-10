Prezentator TV, desemnat peste noapte rege în Uganda. Familia fostului monarh contestă alegerea: „A lăsat un moștenitor”

Prezentator TV, desemnat peste noapte rege în Uganda. Familia fostului monarh contestă alegerea: „A lăsat un moștenitor”
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Sursa foto: Colaj CANCAN
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Un prezentator de televiziune din Uganda a ajuns, aproape peste noapte, în postura de viitor rege. Edward Rukidi Kijanangoma, jurnalist la televiziunea publică, a fost desemnat să preia tronul regatului tradițional Tooro după moartea regelui Oyo Nyimba. Alegerea a declanșat însă o dispută în familia regală, care susține că fostul monarh a lăsat un fiu și un testament în care acesta este desemnat moștenitor.

Prezentator TV, desemnat peste noapte rege în Uganda

Comitetul de succesiune al clanului regal din Tooro a anunțat miercuri, 9 septembrie, că prințul Edward Rukidi Kijanangoma a fost ales pentru a-i succeda regelui Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV.

Noul monarh desemnat are o ocupație mai puțin obișnuită pentru cineva care urmează să urce pe tron: este prezentator de știri și editor la Uganda Broadcasting Corporation (UBC), televiziunea publică a țării. Kijanangoma este vărul regelui decedat, relatează Reuters.

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Uganda este o republică, iar regatele tradiționale nu au suveranitate și nici putere politică formală. Ele continuă însă să existe și au o influență culturală și socială importantă asupra comunităților pe care le reprezintă.

Regele Oyo a urcat pe tron la numai trei ani

Kijanangoma urmează să-i succeadă unuia dintre cei mai cunoscuți monarhi tradiționali din Africa.

Oyo Nyimba a murit pe 27 august, la vârsta de numai 34 de ani, în Statele Unite, unde urma un tratament împotriva cancerului. Trupul său a fost ulterior repatriat în Uganda, iar înmormântarea este programată pentru sâmbătă, la mormintele regale din apropierea palatului din Fort Portal.

Oyo devenise rege în 1995, după moartea tatălui său, când avea doar trei ani. La momentul respectiv, a devenit cel mai tânăr monarh în exercițiu din lume.

Imaginile de la încoronare au rămas celebre: copilul apărea aproape ascuns sub coroana și veșmintele regale și se juca cu o jucărie în timp ce participa la ceremonie. Până când a devenit adult, atribuțiile sale au fost gestionate cu ajutorul unor regenți.

De-a lungul anilor, Oyo a devenit o figură foarte cunoscută în Uganda și a activat inclusiv ca ambasador al ONU, implicându-se în campanii de combatere a HIV și SIDA.

Regele Oyo în 2010. Sursa foto: Profimedia

Familia regelui mort contestă alegerea prezentatorului TV

Desemnarea lui Edward Rukidi Kijanangoma a declanșat însă aproape imediat o criză de succesiune. La câteva ore după anunț, prințesa Ruth Komuntale, sora lui Oyo, a declarat că familia nu recunoaște alegerea și că fratele său a lăsat instrucțiuni clare privind persoana care ar trebui să-i succeadă.

„Fratele meu a lăsat un testament care preciza foarte, foarte clar că următorul la rând este fiul său, acesta este moștenitorul tronului”, a declarat prințesa.

Reuters a consultat testamentul, datat 14 septembrie 2022. Documentul prevede că, dacă la momentul morții regelui există un fiu biologic recunoscut legal, acesta trebuie să devină moștenitorul tronului.

Existența copilului ridică însă o serie de întrebări. Oyo nu a fost căsătorit și, în timpul vieții sale, nu se știa public că ar avea copii.

Abia după moartea sa, premierul regatului Tooro, Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki, a anunțat că monarhul a lăsat în urmă „un prinț ca moștenitor”, precizând că identitatea acestuia va fi dezvăluită la momentul potrivit.

Regina-mamă susține că familia a fost plasată în arest la domiciliu

Disputa a devenit și mai tensionată joi. Regina-mamă Best Kemigisa a acuzat un grup de membri ai clanului, pe care l-a descris drept „autoproclamat”, că a desemnat un alt rege deși testamentul lui Oyo le fusese citit cu numai câteva ore înainte.

Aceasta a făcut și o acuzație mult mai gravă: susține că armata Ugandei a îndepărtat gărzile regale de la palat fără avertisment și a plasat familia în arest la domiciliu. Armata din Uganda nu a comentat până în acest moment acuzațiile.

Nici situația presupusului moștenitor nu este deocamdată clarificată. Jurnalistul ugandez Andrew Mwenda, rudă a familiei regale, susține că familia lui Oyo nu a prezentat o fotografie a copilului și nici informații despre familia mamei acestuia. El afirmă, de asemenea, că tradiția din Tooro ar permite unui fiu să moștenească tronul doar dacă mama sa a fost căsătorită oficial cu regele.

Disputa pentru tron ar putea continua

Premierul regatului a cerut calm și a transmis că testamentul, tradițiile Tooro și legislația aplicabilă trebuie analizate înainte de stabilirea definitivă a succesiunii.

Acesta a avertizat că disputa nu ar trebui tranșată prin anunțuri contradictorii sau confruntări cât timp fostul rege nici măcar nu a fost încă înmormântat.

Alegerea jurnalistului Kijanangoma ar putea avea legătură și cu dorința unei părți a conducerii regatului de a evita o nouă regență îndelungată. AP notează că desemnarea unui adult ar putea fi pe placul tradiționaliștilor care nu doresc repetarea situației din 1995, când Oyo a devenit rege la numai trei ani.

Sursa foto: Profimedia

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