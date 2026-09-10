Surpriză! Prințul Harry nu ar mai fi vorbit cu Regele Charles de la revenirea în Marea Britanie

Potrivit unor surse din cadrul Casei Regale, tensiunile între ducii de Sussex și familia regală încă se pot tăia cu cuțitul. Se pare că prințul Harry nu a stat prea mult la taclale cu tatăl său, care nici până azi nu a aflat realul motiv pentru care acesta s-a reîntors în Regatul Unit alături de familia sa. Află mai multe detalii!

Prințul Harry nu ar mai fi vorbit cu regele Charles

Prințul Harry nu a mai vorbit cu tatăl său de când s-a întors în Marea Britanie în urmă cu două săptămâni, au dezvăluit surse regale citate de Mirror. Mezinul nu ar fi programat nicio convorbire cu regele Charles.

În momentul în care Harry, Meghan și copiii lor au aterizat în Regatul Unit, familia regală se afla în vacanța de vară la Balmoral, în Scoția. Cu trei zile înainte ca vestea să devină virală la nivel mondial, Harry și-a anunțat familia că revine acasă.

Surse regale susțin că Regele Charles și restul familiei au fost „luați prin surprindere” de mutarea ducilor de Sussex. Aceștia încă nu sunt siguri care este adevăratul motiv pentru care familia a decis să plece din California.

„Harry a vorbit deschis despre cât de mult își dorește o reconciliere și, totuși, el este cel care își ține tatăl și familia în întuneric în legătură cu evoluții importante, precum mutarea înapoi în Marea Britanie. Un astfel de comportament face și mai dificilă relația cu ducii de Sussex și înțelegerea adevăratelor lor motive pentru a-și muta întreaga viață înapoi în țara natală a lui Harry. Întreaga familie este nedumerită de această situație”, susține sursa citată de Mirror.

Ce ipoteze au sursele regale

Potrivit presei britanice, în cercurile regale au apărut câteva ipoteze legate de mutarea-șoc a ducilor de Sussex. Unii spun că Harry, în vârstă de 41 de ani, simte dorul de casă și de familie, motiv pentru care ar încerca împăcarea cu Charles. O altă ipoteză este legată de posibilitatea ca Meghan, în vârstă de 45 de ani, să fi primit o ofertă pentru un rol principal în serialul Netflix „The Gentlemen”.

Unii susțin că ducii de Sussex și-ar dori să revină în cadrul Familiei Regale, motiv pentru care fac pași mici spre împăcare și obținerea iertării. Dar alte surse regale spun că acest lucru nu se va întâmpla niciodată. Potrivit acestora, Charles și William sunt „complet uniți” în privința faptului că Harry și Meghan nu se vor întoarce în cadrul oficial al monarhiei.

Ce mutare a făcut regele Charles

Regele Charles ar fi făcut un pas neobișnuit: a aprobat o scrisoare transmisă unor „actori-cheie”, peste 100 la număr din întreaga țară, pentru a-și face poziția cât mai clară. Scrisoarea a fost trimisă autorităților locale, departamentelor guvernamentale și Lord Locotenenților, precum și echipei personale a ducilor de Sussex.

În ea se specifică foarte clar că Harry și Meghan nu își pot folosi titlurile de „Alteță Regală” și că nu vor desfășura activități în numele Familiei Regale. Experții susțin că poziția monarhului ar fi un semn că tensiunea încă există între familii.

Harry și Meghan, luați prin surprindere

Harry și Meghan ar fi fost „surprinși” de această corespondență, făcută publică de Palatul Buckingham, prin care se clarifică faptul că cei doi vor continua să fie tratați drept „cetățeni privați”. Ba mai mult, aceștia ar fi primit informația cu o oră înainte ca presa britanică să afle vestea.

Reprezentanții ducilor de Sussex susțin că nu li s-a oferit posibilitatea de a clarifica mai multe dintre punctele menționate de monarh înainte ca scrisoarea să fie făcută publică.

„Am fost puțin surprinși că nu am fost informați în prealabil despre acest lucru.”

Harry și Meghan Markle sunt îngrijorați de momentul ales de regele Charles pentru a publica scrisoarea. Ei cred că anunțul ar putea avea legătură cu o întâlnire importantă privind măsurile lor de securitate. Cei doi continuă să solicite protecție din partea poliției, finanțată din bani publici, deși au pierdut anul trecut un proces atât la Înalta Curte, cât și la Curtea de Apel.

Ce scrie în scrisoarea regelui Charles

Publicația Mirror a dezvăluit săptămâna trecută că Ministerul de Interne a ordonat o reevaluare de urgență a nivelului de risc asociat ducilor de Sussex, după mutarea lor înapoi în Marea Britanie. Cei doi soți mai cred și că momentul anunțului ar putea avea legătură cu reuniunea Comitetului Executiv Regal și VIP (Ravec).

În scrisoarea emisă în numele regelui se arată:

„În urma deciziei Ducelui și Ducesei de Sussex de a se muta în Marea Britanie, am primit o serie de solicitări pentru clarificări. Pentru a evita orice îndoială sau confuzie, regele a dispus ca următoarele informații să fie transmise. Este bine cunoscut faptul că, în ianuarie 2020, Ducele și Ducesa au renunțat la îndeplinirea atribuțiilor de reprezentare în numele suveranului și nu mai sunt membri activi ai Familiei Regale. Această situație, distinctă de îndatoririle de stat și de cele regale îndeplinite de membrii activi ai Familiei Regale, precum și libertatea personală pe care aceasta le-o oferă în ceea ce privește independența financiară și protejarea vieții private, așa cum își doresc, va fi respectată pe deplin în continuare. Prin urmare, nu există nicio schimbare în statutul actual al Ducelui și Ducesei de Sussex. Titlurile lor de Alteță Regală, atât pentru el, cât și pentru ea, rămân suspendate și nu sunt folosite. Activitatea caritabilă desfășurată de Duce și Ducesă este o chestiune personală pentru amândoi și se desfășoară în calitate privată. Pe scurt, statutul lor este similar celui al unor cetățeni privați cu interese comerciale și caritabile.”

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