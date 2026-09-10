Concurenta care a rămas însărcinată la Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat când s-a întors în România

Concurenta care a rămas însărcinată la Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat când s-a întors în România
Galerie Foto 32
Medana și Robi au participat la Insula Iubirii în 2016
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Medana și Roby au trăit una dintre cele mai neașteptate povești de la Insula Iubirii, iar relația lor a continuat și după încheierea sezonului 2, difuzat în 2016. Cei doi au ajuns în Thailanda după 11 ani de relație, hotărâți să afle dacă sentimentele lor sunt suficient de puternice pentru a rezista celui mai dificil test. După filmări, fosta concurentă a rămas însărcinată și i-a dăruit partenerului un băiețel.

Experiența nu a fost deloc ușoară pentru cei doi. La bonfire-ul final, lucrurile au luat o turnură neașteptată, iar Medana și Roby au ajuns să plece separat. Roby chiar a cerut-o în căsătorie pe iubita lui, însă, copleșită de toate cele întâmplate, tânăra nu a acceptat pe loc și a preferat ca cei doi să se întoarcă în România doar ca prieteni.

Medana si Roby au o relație de 20 de ani

Medana și Robert Kirschner au doi copii împreună

Separarea nu a durat însă prea mult. Ajunși la hotel, Medana și Roby Kirschner și-au dat seama că sentimentele dintre ei erau mai puternice decât tensiunile acumulate în timpul emisiunii. Cei doi s-au împăcat, iar apropierea dintre ei a avut și o urmare neașteptată. Fosta concurentă a rămas însărcinată după terminarea filmărilor, iar ulterior ei au devenit părinți pentru prima dată.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
32 poze

Povestea lor nu s-a oprit aici. În vara lui 2019, și-au unit destinele și au avut parte de o nuntă pe măsura poveștii lor de dragoste. În 2023, familia lor s-a mărit din nou, cei doi devenind părinți pentru a doua oară.

Astăzi, foștii concurenți de la Insula Iubirii sunt în continuare împreună și își cresc cei doi copii în Alba Iulia. Deși au intrat în emisiune pentru a-și testa relația, experiența din Thailanda pare să fi avut, în cazul lor, un rezultat cu totul diferit, demonstrând că iubirea lor a fost mult mai puternică.

CITEȘTE ȘI: Concurenta de la Insula Iubirii, cerută în căsătorie la bonefire-ul final. Nicio ispită n-a reușit să-i despartă!

Soția lui Marcel i-a speriat pe producătorii de la Insula Iubirii. Armina s-a apropiat de Jaguarul, iar la bonfire s-a dezlănțuit haosul

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ce salariu are Radu Vâlcan la Insula Iubirii și cât are Irina Fodor la Asia Express. Cine câștigă mai bine
Ce salariu are Radu Vâlcan la Insula Iubirii și cât are Irina Fodor la Asia Express. Cine câștigă mai bine
Câte kilograme a ajuns să cântărească Andreea Popescu, după ce a renunțat la injecțiile pentru slăbit: ”Nimic forțat!”
Câte kilograme a ajuns să cântărească Andreea Popescu, după ce a renunțat la injecțiile pentru slăbit: ”Nimic forțat!”
Apropiatul lui Ilie Năstase intervine în scandalul momentului: ”A fost o perioadă, cu ani în urmă, când soția lui m-a blocat pe telefon”
Apropiatul lui Ilie Năstase intervine în scandalul momentului: ”A fost o perioadă, cu ani în urmă, când soția lui m-a blocat pe telefon”
Diana Belbiță, asaltată de bărbați deși e căsătorită. Mesajul dur pe care l-a transmis: ”Pentru cei care nu înțeleg”
Diana Belbiță, asaltată de bărbați deși e căsătorită. Mesajul dur pe care l-a transmis: ”Pentru cei care nu înțeleg”
Tensiuni la Asia Express 2026! Maurice Munteanu și Valerie Lungu și-au aruncat cuvinte grele
Tensiuni la Asia Express 2026! Maurice Munteanu și Valerie Lungu și-au aruncat cuvinte grele
Trump aruncă BOMBA: 5.000 de dolari pentru fiecare american! Ce condiție pune
Mediafax
Trump aruncă BOMBA: 5.000 de dolari pentru fiecare american! Ce condiție pune
Imaginile dezastrului de la metrou. Angajații Metrorex muncesc în condiții groaznice, cu toalete insalubre și fără apă potabilă. „Nu s-a dat cu o bidinea de 45 de ani”
Gandul.ro
Imaginile dezastrului de la metrou. Angajații Metrorex muncesc în condiții groaznice, cu toalete insalubre și fără apă potabilă. „Nu s-a dat cu o bidinea de 45 de ani”
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
Prosport.ro
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
„Au drumuri mai proaste decât noi, ceea ce e impresionant”. Ce cred românii despre Bulgaria după vacanțe și călătorii
Adevarul
„Au drumuri mai proaste decât noi, ceea ce e impresionant”. Ce cred românii despre Bulgaria după vacanțe și călătorii
Primele imagini din avionul privat cu care politicieni și magistrați au zburat în Mykonos
Digi24
Primele imagini din avionul privat cu care politicieni și magistrați au zburat în Mykonos
De ce se udă geamurile toamna? Trucul simplu care ține condensul departe
Mediafax
De ce se udă geamurile toamna? Trucul simplu care ține condensul departe
Salma Hayek, apariție incendiară la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Salma Hayek, apariție incendiară la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
„Probabil așa trebuia să se întâmple”. Reacția Adrianei Bahmuțeanu după ce lucrurile lui Prigoană au ajuns la târgul de vechituri
Click.ro
„Probabil așa trebuia să se întâmple”. Reacția Adrianei Bahmuțeanu după ce lucrurile lui Prigoană au ajuns la târgul de vechituri
Evadare incredibilă. Cu mâinile legate, un soldat și-a dezarmat paznicul, s-a aruncat în râu și a fugit 4 zile prin munți
Digi24
Evadare incredibilă. Cu mâinile legate, un soldat și-a dezarmat paznicul, s-a aruncat în râu și a fugit 4 zile prin munți
Muzica la volan: piesa din 2017 care crește riscul de accidente
Promotor.ro
Muzica la volan: piesa din 2017 care crește riscul de accidente
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Boxă portabilă retro la Lidl: sunet puternic și 17 ore autonomie la 80 lei
go4it.ro
Boxă portabilă retro la Lidl: sunet puternic și 17 ore autonomie la 80 lei
Fenomen astronomic extrem, nemaivăzut până acum!
Descopera.ro
Fenomen astronomic extrem, nemaivăzut până acum!
Noul film Resident Evil promite să fie terifiant
Go4Games
Noul film Resident Evil promite să fie terifiant
Imaginile dezastrului de la metrou. Angajații Metrorex muncesc în condiții groaznice, cu toalete insalubre și fără apă potabilă. „Nu s-a dat cu o bidinea de 45 de ani”
Gandul.ro
Imaginile dezastrului de la metrou. Angajații Metrorex muncesc în condiții groaznice, cu toalete insalubre și fără apă potabilă. „Nu s-a dat cu o bidinea de 45 de ani”
ȘOC pe aeroport! Au înlemnit când au deschis bagajul! Era un cap de...
Mediafax Italia
ȘOC pe aeroport! Au înlemnit când au deschis bagajul! Era un cap de...
Vestea de ULTIMĂ ORĂ care îi sperie pe pensionarii români! RISCĂ SĂ-ȘI PIARDĂ PENSIA de la 30 septembrie
Mediafax Spania
Vestea de ULTIMĂ ORĂ care îi sperie pe pensionarii români! RISCĂ SĂ-ȘI PIARDĂ PENSIA de la 30 septembrie
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.