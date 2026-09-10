Concurenta care a rămas însărcinată la Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat când s-a întors în România

Medana și Roby au trăit una dintre cele mai neașteptate povești de la Insula Iubirii, iar relația lor a continuat și după încheierea sezonului 2, difuzat în 2016. Cei doi au ajuns în Thailanda după 11 ani de relație, hotărâți să afle dacă sentimentele lor sunt suficient de puternice pentru a rezista celui mai dificil test. După filmări, fosta concurentă a rămas însărcinată și i-a dăruit partenerului un băiețel.

Experiența nu a fost deloc ușoară pentru cei doi. La bonfire-ul final, lucrurile au luat o turnură neașteptată, iar Medana și Roby au ajuns să plece separat. Roby chiar a cerut-o în căsătorie pe iubita lui, însă, copleșită de toate cele întâmplate, tânăra nu a acceptat pe loc și a preferat ca cei doi să se întoarcă în România doar ca prieteni.

Medana și Robert Kirschner au doi copii împreună

Separarea nu a durat însă prea mult. Ajunși la hotel, Medana și Roby Kirschner și-au dat seama că sentimentele dintre ei erau mai puternice decât tensiunile acumulate în timpul emisiunii. Cei doi s-au împăcat, iar apropierea dintre ei a avut și o urmare neașteptată. Fosta concurentă a rămas însărcinată după terminarea filmărilor, iar ulterior ei au devenit părinți pentru prima dată.

Povestea lor nu s-a oprit aici. În vara lui 2019, și-au unit destinele și au avut parte de o nuntă pe măsura poveștii lor de dragoste. În 2023, familia lor s-a mărit din nou, cei doi devenind părinți pentru a doua oară.

Astăzi, foștii concurenți de la Insula Iubirii sunt în continuare împreună și își cresc cei doi copii în Alba Iulia. Deși au intrat în emisiune pentru a-și testa relația, experiența din Thailanda pare să fi avut, în cazul lor, un rezultat cu totul diferit, demonstrând că iubirea lor a fost mult mai puternică.

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