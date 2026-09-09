Câte kilograme a ajuns să cântărească Andreea Popescu, după ce a renunțat la injecțiile pentru slăbit: ”Nimic forțat!”

Câte kilograme a ajuns să cântărească Andreea Popescu, după ce a renunțat la injecțiile pentru slăbit: ”Nimic forțat!”
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Andreea Cojoc / Sursa foto: Social media
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Andreea Popescu a făcut un anunț important cu privire la procesul său de slăbire. Creatoarea de conținut a dezvăluit recent, în mediul online, că a renunțat la tratamentul injectabil pe care îl urma. Influencerița le-a povestit urmăritorilor despre decizia sa și despre schimbarea pe care a ales să o facă.

După încheierea căsniciei cu Rareș Cojoc, Andreea Popescu a ales să facă mai multe schimbări importante în ceea ce privește aspectul său fizic. Vedeta a reușit să dea jos un număr considerabil de kilograme. Ulterior a apelat la intervenții estetice pentru a-și redefini silueta.

Printre procedurile la care a recurs se numără o intervenție la nivelul bustului, dar și abdominoplastia, menită să îndepărteze pielea în exces rămasă în urma scăderii masive în greutate.

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Andreea Popescu nu mai are nevoie de injecții de slăbit

În urmă cu ceva timp, fosta soție a lui Rareș Cojoc vorbea deschis despre metoda care a ajutat-o să scape de kilogramele în plus, dezvăluind că tratamentul injectabil a avut un rol important în procesul său de slăbire. Recent, influencerița le-a mărturisit urmăritorilor că nu mai urmează acest tratament, decizia fiind luată în urmă cu aproximativ trei luni.

Chiar dacă, la un moment dat, cântarul a indicat două kilograme în plus, Andreea Popescu nu a întâmpinat dificultăți în a reveni la greutatea dorită. De această dată, influencerița a făcut acest lucru fără ajutorul injecțiilor, iar acum cântărește 52 de kilograme. Schimbarea este vizibilă, iar Andreea pare mai încrezătoare ca niciodată în felul în care arată. Bruneta își etalează acum silueta ori de câte ori are ocazia.

„Nu mai sunt pe injecții de trei luni de zile și atât, m-am menținut. M-am îngrășat la un moment dat două kilograme, le-am dat jos, dar așa, natural, organic, nimic forțat. Acum am 52 de kilograme”, a declarat Andreea Popescu, pe Instagram.

Sursa foto: Social media

Influencerița a lipsit câteva zile din online pentru recuperare

Bruneta a fost deschisă cu comunitatea sa și a vorbit deschis despre procedurile medicale la care a apelat. Vedeta le-a mărturisit urmăritorilor că se află încă în perioada de refacere, urmând să ofere mai multe informații despre experiența sa după ce își va reveni complet.

„Sunt de câteva zile absentă pentru că ieri m-am externat din spital, după ce mi-am făcut câteva ajustări. Ca de fiecare dată, aleg să fiu asumată și transparentă cu comunitatea mea, chiar și atunci când poate mi-aș dori ca anumite lucruri să rămână doar pentru mine.

În același timp, simt că este important să fiu sinceră cu voi. Voi reveni aici imediat ce mă voi simți mai bine și am să vă povestesc tot” , a transmis Andreea Popescu, pe profilul personal de Instagram.

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