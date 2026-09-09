Marymar, mesaj sfâșietor după moartea lui Pablito: ”Ai fost un luptător până la capăt!”

Marymar, mesaj sfâșietor după moartea lui Pablito: ”Ai fost un luptător până la capăt!”
Alina Marymar, mesaj emoționant după moartea lui Pablo, nepotul lui Adrian Mogoș/ sursă foto: social media
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Moartea lui Pablo, nepotul lui Adrian Mogoș, a îndurerat o țară întreagă. La doar 6 ani, copilul a suferit un AVC în timp ce se afla la un loc de joacă. Din păcate, medicii nu au putut face nimic pentru viața lui, iar inima a încetat să-i mai bată după aproape trei luni în care a stat conectat la aparate. 

Marți, 8 septembrie, în ziua în care este sărbătorită Sfânta Maria, inima lui Pablo a încetat să mai bată. Nepotul interlopului Adrian Mogoș a murit la doar 6 ani, după ce a suferit un accident vascular cerebral în timp ce se afla la un loc de joacă pentru copii.

Angelina Mogoș, mesaj după decesul lui Pablito/ sursa foto: social media

Pablo, nepotul lui Adrian Mogoș/ sursa foto: social media

Alina Marymar: „Sunt dezamăgită! Inima și sufletul m-au înșelat”

Pablo a fost internat de urgență pe secția de Terapie Intensivă a „Spitalului pentru copii Grigore Alexandrescu” din București. Timp de aproape 3 luni, medicii au făcut eforturi uriașe pentru a-l stabiliza. Adrian Mogoș chiar le-ar fi promis cadrelor medicale câte un apartament dacă reușesc să îi salveze viața nepotului său.

Mai mult decât atât, familia ar fi luat legătura cu cei mai buni medici pediatri din Europa, însă niciunul dintre ei nu i-a dat nicio șansă de supraviețuire. Ultima speranță a familiei a fost credința. Coincidența stranie este că inima lui Pablo a încetat să mai bată într-o zi de mare sărbătoare: pe data de 8 septembrie când este celebrată Nașterea Maicii Domnului.

Alături de familia lui Adrian Mogoș se află acum întreaga comunitate de maneliști, lăutari și figuri importante din lumea interlopă bucureșteană. Printre cei care și-au exprimat profundul regret se numără și Alina Marymar, iubita lui Tzancă Uraganu. La fel ca părinții lui Pablo, ea a sperat până în ultima clipă la o minune.

sursă foto: Instagram

„Un suflet mic, dar o putere nemărginită. Zbor lin, Pablo! Ai fost un luptător până la capăt! Mi-ai rupt inima… Ești o minune de copil! Să te joci cu Lucas și să îi spui că îl iubim!

Sunt dezamăgită, inima, sufletul și simțul meu m-au înșelat iar…….Am simțit din toată ființa mea ca o să fie bine Pablo…. Nu a existat seară de atunci să nu mă rog pentru el! Maică Domnului te-a luat lângă ea în cea mai mare zi de sărbătoare!

Ești o minune, un îngeraș care a coborât printre noi pentru prea puțin timp! Să ne învețe încă o dată! Ai grijă de părinții tăi și să le dai toată puterea de care au nevoie!!!”, a fost mesajul Alinei Marymar, pe Instagram.

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Nepotul fostului interlop Adrian Mogoș a murit la doar 6 ani! Familia a sperat la o minune până în ultima clipă

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