Nepotul fostului interlop Adrian Mogoș a murit la doar 6 ani! Familia a sperat la o minune până în ultima clipă

Tragedie cumplită în familia lui Adrian Mogoș! Nepotul fostului lider interlop din Pantelimon, micuțul Pablito, s-a stins din viață la doar 6 ani, după o perioadă în care familia a sperat până în ultima clipă la o minune. Copilul s-a aflat în stare critică, iar medicii au făcut tot posibilul pentru a-i salva viața. Din păcate, lupta s-a încheiat cu o veste devastatoare pentru cei apropiați.

Moartea băiețelului a provocat o adevărată undă de șoc în familia lui Adrian Mogoș. Pablito, nepotul acestuia din partea fiicei sale, Angelina Mogoș, a ajuns în stare gravă după ce a suferit un accident vascular cerebral. Copilul a intrat în comă, iar rudele au rămas zile întregi cu speranța că organismul lui va reacționa și că va apărea miracolul pe care toți îl așteptau.

Nepotul lui Adrian Mogoș a murit!

Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, starea băiețelului a fost extrem de gravă. Pablito a fost internat în comă, iar familia a făcut tot ce a putut pentru a-i oferi o șansă. În disperarea de a-și salva nepotul, Adrian Mogoș le-ar fi promis medicilor câte un apartament dacă reușeau să-l readucă pe copil la viață. Din păcate, în ciuda eforturilor depuse, nu s-a mai putut face nimic.

Pentru cei care l-au cunoscut pe Pablito, vestea morții sale este cu atât mai greu de acceptat cu cât băiețelul avea întreaga viață înainte. În zilele următoare, familia se pregătește să-l conducă pe micuț pe ultimul drum. La priveghi sunt așteptate numeroase persoane apropiate familiei și toate clanurile din zona Capitalei.

Toate clanurile, prezente la priveghi

Priveghiul va fi atent monitorizat de Poliție, care pregătește măsuri speciale pentru ca totul să se desfășoare fără incidente.

Astfel, ziua în care Adrian Mogoș își va conduce nepotul pe ultimul drum se anunță una extrem de tensionată pentru oamenii legii, care vor să evite orice conflict.

Adrian Mogoș a fost cunoscut în trecut drept unul dintre oamenii influenți din zona Pantelimon, fiind asociat în presa vremii cu lumea interlopă locală. În prezent, acesta este cunoscut în special prin activitatea din domeniul imobiliar din Ilfov. Numele Mogoș a apărut de-a lungul timpului în relatări despre conflicte și grupări din Pantelimon, în special în perioada anilor 2000, când zona era prezentată în presa de investigație drept un teritoriu în care existau mai multe grupări locale.

Tot în acea perioadă, Adrian Mogoș era menționat în legătură cu așa-numita grupare Mogoș și cu diverse conflicte de influență din zonă.

Adrian Mogoș este cunoscut și pentru relația apropiată pe care a avut-o cu Nuțu Cămătaru. Acesta a fost naș de cununie la prima căsătorie a lui Nuțu Cămătaru cu Mica Cămătăreasa, fapt care a consolidat legătura dintre cele două familii. Acum, însă, toate aceste povești din trecut trec în plan secund. În centrul atenției se află tragedia care a lovit familia: moartea lui Pablito, un copil de numai 6 ani.

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