Tragedia care a avut loc în ziua nunții Oanei Tomoiagă. Concurenta de la Asia Express a aflat abia după eveniment

Tragedia care a avut loc în ziua nunții Oanei Tomoiagă. Concurenta de la Asia Express a aflat abia după eveniment
Galerie Foto 6
Oana Tomoiagă, despre ziua nunții/ sursa foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Oana Tomoiagă și Mirela Vaida au acceptat provocarea de a pleca în Asia Express. Dacă despre prezentatoarea TV se cunosc detalii importante despre viața sa personală, coechipiera ei a decis să fie mai rezervată. Cu toate acestea, a fost mai deschisă ca niciodată și a povestit despre drama prin care a trecut la propria nuntă.

Oana Tomoiagă este una dintre cele mai cunoscute și apreciate interprete de muzică populară din România. Aceasta s-a căsătorit când avea doar 22 de ani și, deși trebuia să fie cea mai frumoasă zi din viața ei, s-a transformat într-o dramă.

Episodul a marcat-o atât de mult, încât nici astăzi nu a putut uita momentul tensionant prin care a trecut. Punctul culminant al poveștii este că a aflat ce s-a întâmplat, de fapt, abia a doua zi. Cei dragi au vrut să o protejeze. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
6 poze

Drama neștiută prin care a trecut Oana Tomoiagă în ziua nunții

După finalizarea studiilor, la vârsta de 22 de ani, Oana Tomoiagă s-a căsătorit cu Șerban Horj, cel care a devenit și tatăl copilului ei. Povestea lor de dragoste s-a încheiat rapid, după aproximativ trei ani de căsnicie. Chiar și așa, vedeta nu poate uita ziua nunții.

„După ce am terminat Facultatea, la 22 de ani m-am căsătorit. Foarte rapid pentru că eram copii amândoi. Nici nu a fost o cerere în căsătorie, a fost o discuție în care am zis eu să facem nunta. Căsătoria mi-a adus cea mai mare fericire a vieții mele, băiatul meu Vlad, un copil special, un copil minunat.

Căsnicia noastră a durat 3 ani jumate. Căsnicia a fost frumoasă cât a fost, la un moment dat ne-am dat seama că nu aveam aceleași idealuri, nu mai gândeam la fel. Vlad avea atunci 2 ani”, a spus Oana Tomoiagă.

Oana Tomoiaga, despre ziua nunții/ sursa foto: social media

Oana Tomoiagă, despre ziua nunții/ sursa foto: social media

Pe lângă emoțiile de rigoare și fericirea evenimentului, concurenta Asia Express își amintește de drama prin care a trecut. De curând, a relatat că unui invitat cu probleme cardiace i s-a făcut rău. Cei prezenți au chemat ambulanța, însă medicii nu i-au mai putut face nimic. Totuși, artista a aflat despre tragedie următoarea zi, pentru că toți voiau să o protejeze.

„Unul dintre invitați din păcate după dans s-a așezat la masă, avea probleme cu inima, a ridicat paharul să bea un pahar cu apă pentru că a obosit și efectiv pentru mine. A fost un șoc pentru mine. Toată lumea a ieșit afară, el era întins pe jos. Nu a fost ușor. Toată lumea știa că omul este bine, că e în salvare și că și-a revenit.

A fost o situație tensionată. Părinții mei au cununat copiii domnului care a decedat la eveniment. A doua zi mi-au zis că a murit. Mama știa, dar m-a protejat”, a mai adăugat ea.

VEZI ȘI: Mirela Vaida, momente cumplite în Uzbekistan. Ce i s-a întâmplat în timpul unui masaj

Cheloo a recunoscut ce probleme de sănătate are, de fapt: „Organismul meu cedează..”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ce s-a ales de „bătăușul de femei” din primul sezon Insula Iubirii. Liviu s-a îngrășat și pare alt om. Ce meserie prestează în Viena
Ce s-a ales de „bătăușul de femei” din primul sezon Insula Iubirii. Liviu s-a îngrășat și pare alt om. Ce meserie prestează în Viena
Cum a „sărbătorit” Teo Costache după ce fosta iubită a fost cerută de soție. Avem imaginile
Cum a „sărbătorit” Teo Costache după ce fosta iubită a fost cerută de soție. Avem imaginile
Cum arată Laura Cosoi în costum de baie, după ce a devenit mamă pentru a cincea oară
Cum arată Laura Cosoi în costum de baie, după ce a devenit mamă pentru a cincea oară
Prințul Marco, atac la adresa lui Speak. Concurentul de la Insula Iubirii a făcut dezvăluiri neștiute: „Să vorbim despre suma pe care ai primit-o”
Prințul Marco, atac la adresa lui Speak. Concurentul de la Insula Iubirii a făcut dezvăluiri neștiute: „Să vorbim despre suma pe care ai primit-o”
Cel mai mare regret al lui Maurice Munteanu, divulgat la Asia Express: „Mă omoară”
Cel mai mare regret al lui Maurice Munteanu, divulgat la Asia Express: „Mă omoară”
Ce gătim de Sfânta Maria? 7 rețete rapide și ieftine
Mediafax
Ce gătim de Sfânta Maria? 7 rețete rapide și ieftine
SRI anunță că a prevenit o operațiune de sabotaj coordonată de Federația Rusă pe teritoriul României
Gandul.ro
SRI anunță că a prevenit o operațiune de sabotaj coordonată de Federația Rusă pe teritoriul României
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Prosport.ro
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Trump susține că Luna este proprietate americană. Postarea sa a declanșat un val de reacții
Adevarul
Trump susține că Luna este proprietate americană. Postarea sa a declanșat un val de reacții
De ce a ajuns o pacientă de la Spitalul Floreasca să plătească 8.000 de euro pentru a fi operată într-o clinică privată
Digi24
De ce a ajuns o pacientă de la Spitalul Floreasca să plătească 8.000 de euro pentru a fi operată într-o clinică privată
Cine este Luca Niculescu, posibilul favorit al lui Nicușor Dan pentru funcția de premier
Mediafax
Cine este Luca Niculescu, posibilul favorit al lui Nicușor Dan pentru funcția de premier
Lucruri neștiute despre Bianca Iotu de la Insula Iubirii 2026! Cum a ajuns să participe, de fapt, la show-ul de la Antena 1, alături de iubitul ei Remi
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Lucruri neștiute despre Bianca Iotu de la Insula Iubirii 2026! Cum a ajuns să participe, de fapt, la show-ul de la Antena 1, alături de iubitul ei Remi
Imaginile cu Victoria au făcut furori pe net. Fosta soție a apărut în bikini
Prosport.ro
Imaginile cu Victoria au făcut furori pe net. Fosta soție a apărut în bikini
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cât încasează Nattasha Black, concurenta de la „Insula Iubirii”, din meseria de dominatoare: „Lucrez doar 7-8 zile pe lună”
Click.ro
Cât încasează Nattasha Black, concurenta de la „Insula Iubirii”, din meseria de dominatoare: „Lucrez doar 7-8 zile pe lună”
Reacția lui Harry și Meghan după mesajul regelui Charles privind statutul lor în Familia Regală
Digi24
Reacția lui Harry și Meghan după mesajul regelui Charles privind statutul lor în Familia Regală
Noua Dacia Spring nu va mai fi produsă în China. Unde se mută producția, dar nu în România
Promotor.ro
Noua Dacia Spring nu va mai fi produsă în China. Unde se mută producția, dar nu în România
BANCUL ZILEI. Bulă: – Ești exagerat de frumoasă, cu ce te ocupi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Ești exagerat de frumoasă, cu ce te ocupi?
O mini-turbină eoliană de 1 kg oferă curent când nu este soare
go4it.ro
O mini-turbină eoliană de 1 kg oferă curent când nu este soare
Pământul are o nouă hartă! Cum au fost aranjate continentele?
Descopera.ro
Pământul are o nouă hartă! Cum au fost aranjate continentele?
Noul film Resident Evil promite să fie terifiant
Go4Games
Noul film Resident Evil promite să fie terifiant
SRI anunță că a prevenit o operațiune de sabotaj coordonată de Federația Rusă pe teritoriul României
Gandul.ro
SRI anunță că a prevenit o operațiune de sabotaj coordonată de Federația Rusă pe teritoriul României
Plajele de nisip care AU APĂRUT peste noapte! Localnicii nu mai știu ce să creadă!
Mediafax Italia
Plajele de nisip care AU APĂRUT peste noapte! Localnicii nu mai știu ce să creadă!
OFERTĂ GREU DE REFUZAT: locuiești gratis într-o casă de vis și muncești doar trei ore pe zi!
Mediafax Spania
OFERTĂ GREU DE REFUZAT: locuiești gratis într-o casă de vis și muncești doar trei ore pe zi!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.