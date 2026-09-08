Tragedia care a avut loc în ziua nunții Oanei Tomoiagă. Concurenta de la Asia Express a aflat abia după eveniment

Oana Tomoiagă și Mirela Vaida au acceptat provocarea de a pleca în Asia Express. Dacă despre prezentatoarea TV se cunosc detalii importante despre viața sa personală, coechipiera ei a decis să fie mai rezervată. Cu toate acestea, a fost mai deschisă ca niciodată și a povestit despre drama prin care a trecut la propria nuntă.

Oana Tomoiagă este una dintre cele mai cunoscute și apreciate interprete de muzică populară din România. Aceasta s-a căsătorit când avea doar 22 de ani și, deși trebuia să fie cea mai frumoasă zi din viața ei, s-a transformat într-o dramă.

Episodul a marcat-o atât de mult, încât nici astăzi nu a putut uita momentul tensionant prin care a trecut. Punctul culminant al poveștii este că a aflat ce s-a întâmplat, de fapt, abia a doua zi. Cei dragi au vrut să o protejeze. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Drama neștiută prin care a trecut Oana Tomoiagă în ziua nunții

După finalizarea studiilor, la vârsta de 22 de ani, Oana Tomoiagă s-a căsătorit cu Șerban Horj, cel care a devenit și tatăl copilului ei. Povestea lor de dragoste s-a încheiat rapid, după aproximativ trei ani de căsnicie. Chiar și așa, vedeta nu poate uita ziua nunții.

„După ce am terminat Facultatea, la 22 de ani m-am căsătorit. Foarte rapid pentru că eram copii amândoi. Nici nu a fost o cerere în căsătorie, a fost o discuție în care am zis eu să facem nunta. Căsătoria mi-a adus cea mai mare fericire a vieții mele, băiatul meu Vlad, un copil special, un copil minunat. Căsnicia noastră a durat 3 ani jumate. Căsnicia a fost frumoasă cât a fost, la un moment dat ne-am dat seama că nu aveam aceleași idealuri, nu mai gândeam la fel. Vlad avea atunci 2 ani”, a spus Oana Tomoiagă.

Pe lângă emoțiile de rigoare și fericirea evenimentului, concurenta Asia Express își amintește de drama prin care a trecut. De curând, a relatat că unui invitat cu probleme cardiace i s-a făcut rău. Cei prezenți au chemat ambulanța, însă medicii nu i-au mai putut face nimic. Totuși, artista a aflat despre tragedie următoarea zi, pentru că toți voiau să o protejeze.

„Unul dintre invitați din păcate după dans s-a așezat la masă, avea probleme cu inima, a ridicat paharul să bea un pahar cu apă pentru că a obosit și efectiv pentru mine. A fost un șoc pentru mine. Toată lumea a ieșit afară, el era întins pe jos. Nu a fost ușor. Toată lumea știa că omul este bine, că e în salvare și că și-a revenit. A fost o situație tensionată. Părinții mei au cununat copiii domnului care a decedat la eveniment. A doua zi mi-au zis că a murit. Mama știa, dar m-a protejat”, a mai adăugat ea.

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