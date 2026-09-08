Ce s-a ales de „bătăușul de femei” din primul sezon Insula Iubirii. Liviu s-a îngrășat și pare alt om. Ce meserie prestează în Viena

Liviu a fost unul dintre cei mai controversați concurenți din primul sezon „Insula Iubirii”, iar crizele de nervi din Thailanda au rămas și astăzi în memoria telespectatorilor. Au trecut însă anii, iar fostul concurent s-a schimbat radical. A pus kilograme bune, pare cu totul alt bărbat și a dispărut aproape complet din peisajul monden. Departe de România, în Viena, Liviu și-a găsit o nouă ocupație și o viață pe care puțini dintre cei care l-au urmărit în 2015 și-ar fi imaginat-o.

În urmă cu mai bine de un deceniu, Liviu intra în primul sezon al emisiunii alături de Loredana, femeia cu care avea o relație de numai nouă luni. Ideea era simplă: cei doi își testau iubirea în Thailanda, printre ispite și camere de filmat.

Pentru Liviu, aventura televizată avea însă să ia o turnură neașteptată. Fostul concurent nu a făcut niciun secret din faptul că era impulsiv și se enerva repede. Pe parcursul emisiunii, reacțiile sale au devenit tot mai controversate, iar comportamentul agresiv față de ispitele feminine a atras atenția tuturor.

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Între timp, Loredana a început să se apropie de ispita masculină Raul. Lovitura cea mai dură a venit după ce Liviu a făcut o mărturisire șocantă despre trecutul său. El a recunoscut că și-a bătut fostele iubitele, inclusiv pe Loredana, de mai multe ori.

„I-am rupt coastele, am călcat-o în picioare”, a povestit Liviu despre ce s-a întâmplat cu o fostă parteneră.

Loredana nu a trecut peste declarația făcută în fața camerelor și a decis să pună punct relației.

”Dacă ar fi fost discret și nu spunea că mă bate, am fi mers înainte! Acum nu mai poate fi nimic între noi!”, a spus ea.

După despărțire, Loredana s-a apropiat și mai mult de Raul, iar povestea lor a devenit una dintre cele mai comentate din acel sezon. Roșcata și ispita au făcut amor la întâlnirea în care au petrecut 24 de ore împreună, dar n-au plecat împreună acasă.

„Nu pot să neg acest lucru”, a spus Raul.

Liviu este de nerecunoscut

După „Insula Iubirii”, Liviu și-a văzut de viață și a ieșit treptat din atenția publicului. România a rămas în urmă, iar fostul concurent s-a stabilit în Viena. Acolo și-a găsit și o nouă ocupație. Liviu lucrează ca frizer, departe de camerele de televiziune și de scandalurile care l-au făcut cunoscut.

Liviu s-a îngrășat considerabil și pare astăzi cu totul diferit față de bărbatul pe care publicul îl vedea în urmă cu mai bine de zece ani la „Insula Iubirii”. Schimbarea este atât de evidentă încât cei care își amintesc de aparițiile sale din primul sezon ar putea avea nevoie de câteva secunde pentru a-l recunoaște.

Nici viața sentimentală nu a rămas pe loc. Liviu formează în prezent un cuplu cu o blondină și pare să-și trăiască liniștit povestea în Viena. Loredana are ghinion în dragoste în continuare. Roșcata a fost părăsită înainte de nuntă de iubitul indian. Acesta a aflat că era atrasă doar de banii lui și că îl înșela.

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