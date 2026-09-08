Cum a „sărbătorit” Teo Costache după ce fosta iubită a fost cerută de soție. Avem imaginile

Cum a „sărbătorit” Teo Costache după ce fosta iubită a fost cerută de soție. Avem imaginile
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Teo Costache pare să fi ales liniștea și compania familiei în perioada în care în atenția publicului se află un moment important din viața fostei sale iubite. La doar câteva zile după ce aceasta a fost cerută de soție, fosta ispită de la „Insula Iubirii” a surprins prin felul în care a decis să își petreacă timpul.

În loc să fie prezent în locuri exclusiviste sau să își expună viața personală în mediul online, Teo Costache a preferat să se retragă într-un cadru familiar. Acesta a mers în familie și a petrecut timp alături de părinții săi, iar imaginile publicate ulterior pe rețelele de socializare au fost rapid observate de cei care îl urmăresc.

Cum a „sărbătorit” Teo Costache după ce fosta iubită a fost cerută de soție

Teo a surprins momente dintr-o zi petrecută în curtea casei, alături de mama și tatăl său. Atmosfera a fost una relaxată, departe de agitația lumii mondene. În fotografiile și imaginile distribuite online, tatăl fostei ispite se ocupa de pregătirea cărnii la proțap, în timp ce Teo se bucura de timpul petrecut alături de cei dragi.

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Apariția lui Teo alături de părinți a atras numeroase reacții în mediul online. Fanii au remarcat apropierea dintre membrii familiei și au apreciat faptul că acesta continuă să păstreze o legătură strânsă cu părinții săi. Pentru mulți dintre urmăritorii lui, imaginile au oferit o perspectivă diferită asupra fostei ispite, cunoscută mai ales prin aparițiile sale televizate și prin poveștile controversate de la „Insula Iubirii”.

Teo și tatăl său/foto: social media

Deși Teo Costache este o prezență urmărită în special pentru viața sa amoroasă și pentru experiențele sale din cadrul emisiunii de la Antena 1, acesta nu își expune permanent familia. Tocmai de aceea, fotografiile în care apare alături de părinți au avut un impact important asupra celor care îl urmăresc.

Fosta ispită pare însă să își vadă în continuare de propriul drum. Postările recente nu au fost centrate pe trecutul său amoros, ci pe lucrurile care contează pentru el în prezent. Timpul petrecut alături de părinți a devenit astfel una dintre cele mai vizibile apariții ale sale din ultima perioadă.

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