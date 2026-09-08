Sorina Matei a devenit șefă interimară la TVR. Juranalista o va înlocui pe Adriana Săftoiu

Sorina Matei a devenit șefă interimară la TVR. Juranalista o va înlocui pe Adriana Săftoiu
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Sorina Matei la conducerea TVR
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Societatea Română de Televiziune va avea o nouă conducere. Din primele informații, cea care va prelua ștafeta de la Adriana Săftoiu ar fi Sorina Matei. Propunerea a venit după decizia CCR de invalidare a conducerilor Radioului și Televiziunii de Stat.

Update: Sorina Matei a fost votată marți, 8 septembrie. Astfel, devine Director interimar al instituției, pentru 60 de zile, în locul Adrianei Săftoiu. Atunci va fi desemnat un nou Consiliu de Administrație, urmând abia la acel moment să aibă loc audieri în comisii și votul în plenul reunit al Camerei Deputaților și al Senatului.

Știrea inițială:

Potrivit surselor Gândul, marți, 8 septembrie, propunerea ar urma să fie avansată în interiorul conducerii Biroului Permanente Reunite ale Camerei Deputaților și Senatului.

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De asemenea, conform calendarului, miercuri, 9 septembrie, ar urma să fie audiată în comisiile de specialitate, iar apoi va merge la vot final. Dacă voturile vor fi pozitive, Sorina Matei va deveni noua șefă a televiziunii publice, în locul Adrianei Săftoiu. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Sorina Matei ar putea fi la conducerea TVR

Propunerile pentru conducerile Societății Române de Televiziune și Radioului public vor fi votate în cadrul Birourilor Permanente Reunite, după ce Curtea Constituțională a României a dat dreptate AUR în sesizarea în care a reclamat că partidul nu are o pondere a reprezentanților în conducerea SRTv și Radio România echivalentă cu ponderea din Parlament.

Astfel, Sorina Matei este una dintre prinicpalele propuneri pentru înlocuirea Adrianei Săftoiu, la TVR. De asemenea, și la Societatea Română a Radioului ar urma să fie un alt șef. Ar putea fi vorba de Răzvan Dincă, cel care a mai condus instituția în perioada 2021-2025.

Cine este Sorina Matei

Sorina Matei la conducerea TVR/ sursa foto: social media

Sorina Matei la conducerea TVR/ sursa foto: social media

Sorina Matei a debutat în presă în anul 1997. A început în presă scrisă, iar apoi a fost reporter la Jurnalul Național, înainte de a intra în televiziune, în 2003. Este pasionată de zona politică, fiind acreditată la Palatul Cotroceni timp de 12 ani. S-a specializat și în domeniul justiției, iar anchetele sale au impresionat de-a lungul vremii.

A lucrat în presa scrisă șase ani și din septembrie 2003 și-a început activitatea la Antena 1 și Antena 3. Ulterior, s-a angajat la B1 TV, România TV, Digi24 și Aleph News. În octombrie 2025, s-a alăturat echipei Gândul-Mediafax.

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