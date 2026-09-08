Toamnă caniculară în România! ANM a emis cod galben de căldură în 10 județe

Toamnă caniculară în România! ANM a emis cod galben de căldură în 10 județe
Caniculă în România
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Toamna din acest an aduce temperaturi caniculare în mai multe județe din România! După o vară  extremă din punct de vedere termic, însoțită de fenomene meteo violente, reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis la început de septembrie avertizări privind un nou val de căldură. 

Experții Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis o avertizare de cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și caniculă în zece județe din vestul și nord-vestul România. Vremea trece printr-un proces de încălzire până pe 5 octombrie.

Val de caniculă în septembrie 2026

Avertizarea de caniculă este valabilă pentru Banat, Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei și intră în vigoare miercuri, 9 septembrie – între orele 12:00 și 18:00. ANM estimează maxime de 30 până la 35 de grade Celsius, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în Câmpia de Vest.

„Miercuri (9 septembrie) în Banat, Crişana, Maramureş şi în vestul Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate şi izolat caniculă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 şi 35 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest”, precizează ANM.

Codul galben de caniculă a fost emis pentru județele: Satu-Mare, Maramureș, Bihor, Sălaj, Cluj, Arad, Alba, Hunedoara, Timișoara și Caraș-Severin. Luna septembrie rămâne călduroasă până la final. Temperaturile se vor situa ușor peste cele specifice pentru prima lună de toamnă, în cea mai mare parte a țării. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.

sursă foto: ANM

Capitala nu se află sub atenționare meteorologică de caniculă, însă și aici temperaturile vor crește. În București, vremea se menține călduroasă. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 30 de grade Celsius, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat.

La începutul lunii septembrie o cupolă de aer cald s-a format deasupra Europei, motiv pentru care  temperaturile rămân extrem de ridicate până la finalul lunii. Aerul cald este împins dinspre nordul Africii către Franța, Spania și Italia, în timp ce un sistem de presiune ridicată contribuie la formarea unui dom de căldură.

„Cupola de căldură” nu este o terminologie științifică standard, dar descrie în mod eficient sistemele atmosferice de înaltă presiune apăsătoare care determină împingerea aerului cald la suprafață și reținerea acestuia acolo pentru perioade lungi de timp. Cupola reține aerul de înaltă presiune într-un singur loc, asemenea capacului unei oale. Aceste zone întinse de aer cald duc la o combinație de temperaturi toride, incendii de pădure devastatoare și condiții de secetă.

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