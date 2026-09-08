Scandal în lumea mondenă: Aluziva și Monica Tatoiu s-au contrat grav! De la ce a pornit totul

Scandal în lumea mondenă: Aluziva și Monica Tatoiu s-au contrat grav! De la ce a pornit totul
Scandal între Monica Tatoiu și Aluziva
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Tensiuni în timpul unui podcast între Aluziva și Monica Tatoiu. Discuția despre feminism și egalitatea de gen a devenit intensă între cele două, iar opiniile diferite au dus la mai multe contraziceri.

În cadrul podcastului realizat de Gojira, subiectele abordate au devenit tensionate. Discuțiile despre feminism, relații și rolurile pe care femeile și bărbații le au în societate a ajuns la un punct sensibil atunci când Aluziva a întrebat-o pe Monica Tatoiu dacă are o problemă cu femeile care aleg să divorțeze.

Monica Tatoiu a explicat că, în opinia sa, despărțirea ar trebui să apară doar în situații serioase, în special atunci când există violență. Ea a pus accentul pe responsabilitatea pe care o au părinții față de copii și a susținut că decizia de a încheia o căsnicie trebuie analizată cu atenție atunci când există un copil la mijloc.

Aluziva: Aveți o problemă cu femeile care divorțează?
Monica Tatoiu: Da, nu am o problemă. am o problemă cu femeile… nu divorțezi decât dacă te bate de îți sună apa în cap când n-ai copii, dacă ești nefericită… pentru că n-ai capacitatea. Am discutat problemele astea. (…) Impactul cel mai mare pentru copil este la 12-14 ani, dar copilul absoarbe în subconștient.

Sursa foto: captură video / Happy Fish TV

Replici tăioase între Aluziva și Monica Tatoiu

Aluziva, care a trecut ea însăși printr-un divorț în urmă cu aproximativ un an și își crește cei trei copii, a atras atenția că problemele dintr-o relație nu se rezumă doar la violența fizică. Ea a argumentat că există numeroase forme de abuz și disfuncționalitate care pot afecta atât partenerii, cât și copiii.

Discuția a devenit mai tensionată atunci când Aluziva a ridicat problema situațiilor în care o relație pare sănătoasă la început, iar ulterior unul dintre parteneri se schimbă radical. Monica Tatoiu a susținut că oamenii nu se schimbă fundamental și că atât femeia, cât și bărbatul trebuie să își asume responsabilitatea pentru alegerea de a avea un copil.

Aluziva: Ați văzut copii care provin din relații disfuncționale? Unde femeia și bărbatul sunt mizerbabili și nu se suportă?
Monica Tatoiu: Eu sunt una. Tata a înșelat-o pe mama. Chiar acum am găsit o soră mai mare. (…) Tata a vrut să divorțeze de mama, dar ea nu a vrut. În momentul în care te hotărăști să faci un copil trebuie să îți dea 80% pe plus ca să stai cu el, ca să zici că te bate sau nu te iubește, când ai făcut copilul nu te-a iubit?
Aluziva: Există mulți alți indicatori ai bunăstării unei relații decât că mă bate sau mă… există mai multă profunzime.
Monica Tatoiu: Ce mai este? În ce constă abuzul? Cât sunt liberă, căsătorită, nu am treabă. Dacă este unul care suferă (nr. copilul) că cei doi nu se înțeleg, nu te căsătorești.
Aluziva: Luați în calcul faptul că poate fi foarte bine la început, faci copil cu el, apoi se duce cu capul și nu mai e bine?
Monica Tatoiu: Omul nu se schimbă
Aluziva: Deci este vina femeii că nu miroase bine bărbatul cu care face un copil. Dacă divorțează este pentru că ea nu a fost responsabilă.
Monica Tatoiu: Și bărbatul este e vină. E vorba de responsabilitate. Nu te apuci să faci un copil dacă nu ai suficiente resurse. Copilul este o responsabilitate, este o investiție.

Vedeta a vorbit și din propria experiență, menționând că a trecut prin două divorțuri în tinerețe și că, la acel moment, nu avea copii. În prezent, este căsătorită de aproximativ 40 de ani cu cel de-al treilea soț, Victor Tatoiu.

În schimb, Aluziva a respins ideea că societatea ar trebui să îi determine pe părinți să rămână împreună cu orice preț. Pentru ea, întrebarea esențială nu este doar de ce s-a ajuns la despărțire, ci și de ce ar trebui cineva să rămână într-o relație care nu mai funcționează.

Monica Tatoiu: Societatea trebuie să-i oblige pe cei care s-au unit și au făcut un copil. (nr. să nu divorțeze)
Aluziva: Ferească Dumnezeu, nu trebuie să ne oblige să nimic
Monica Tatoiu: Trebuie să faci un efort. eu am divorțat și nu aveam copii. (…) întrebarea este de ce m-am căsătorit.
Aluziva: Întrebarea este de ce să mai rămân
Monica Tatoiu: Am făcut o investiție atâția ani. ce ai iubit la el. trebuie să redescoperi, el trebuie să te ajute pe tine. Vorbești cu el, oamenii nu mai vorbesc.

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