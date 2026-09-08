Bruneta în costum roșu i-a ridicat tensiunea lui Boureanu! Deputatul-playboy nu și-a mai luat ochii de la tânăra misterioasă, apoi a simțit nevoia să se răcorească

Bruneta în costum roșu i-a ridicat tensiunea lui Boureanu! Deputatul-playboy nu și-a mai luat ochii de la tânăra misterioasă, apoi a simțit nevoia să se răcorească
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Luna septembrie a avut un început tensionat pentru Cristian Boureanu, fost deputat, în prezent personalitate mondenă. Acest a avut înfățișare la Judecătoria Sector 1, în dosarul în care o tânără l-a acuzat de agresiune sexuală, faptă petrecut în luna iunie a anului trecut. Până la urmă instanța a clasat cererea tinerei, însă povestea nu s-a terminat și vom reveni cu informații pe 9 septembrie, când Boureanu are un nou termen. Până atunci, însă… Boureanu se destine la piscină, fiind suprins de CANCAN.RO în discuții cu o altă tânără. Are magnet!

Deci, zi frumoasă la piscină pentru Cristian Boureanu, personaj monden care a revenit subit în lumina reflectoarelor, după ce a participat la emisiunea Survivor. El se antrenase pentru emisiune în Parcul Herăstrău, unde a fost surprins de CANCAN.RO făcând plajă în noiembrie anul trecut. Asta înseamnă ambiție! Imaginile care au fost amplu discutate atunci pot fi găsite AICI! Atenție, doamnelor, să nu vă îndrăgostiți subit!

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Bruneta care i-a căzut cu tronc lui Boureanu

Noua faimă i-a adus, cum era de așteptat, un nou val de simpatie feminină, deși nu ducea lipsă de așa ceva. Iată-l azi la piscină, unde continuă să-și bronzeze corpul bine lucrat. Spatele său vânjos și poate și posteriorul i-au făcut cu ochiul unei tinere domnișoare cu un costum de baie atât de roșu că zici că e steagul sovietic. Ce face domnișoara, se bagă în seamă sau nu? Nu direct. Se duce să se pregătească. Face un duș, în timpul căruia își cabrează trupul excepțional, cu un abdomen de campioană la atletism. După ce-și răcorește trupul, tânăra brunetă se duce să-și ostoiască și pofta inimii. Nu e neobișnuit ca Boureanu să fie curtat de femei. Ultima oară CANCAN.RO l-a suprins după ce a lăsat acasă o tânără (tot brunetă), după care s-a luat la harță în trafic cu alți șoferi (nu l-o fi calmat bruneta destul?) – imaginile sunt AICI.

Cristian Boureanu este deosebit de receptiv la atenția brunetei, conform proverbului „calule, mănânci ovăz?”. Intră imediat în vorbă cu ea, inițial întins pe șezlong. După care se ridică în capul oaselor, probabil ca s-o vadă mai bine pe frumoasa interlocutoare. Boureanu pare măgulit de atenție. Se vede că este absorbit de… ochii minunați ai tinerei. Chiar se uită mai bine la ea, desigur când fata e cu spatele. Probabil o fi fost unghiul mai bun așa.

Continuă flirtul dintre Boureanu și brunetă

După discuție Boureanu era probabil încins, pentru că a decis brusc să plonjeze în piscină și să se mai răcorească. E clar, domnișoara în costumul roșu de baie i-a cam ridicat tensiunea. Altfel, domnul Boureanu zâmbea cu gura până la urechi, probabil încântat și de propriile sale glume. Vom vedea însă dacă își va păstra zâmbetul și după 9 septembrie, când are următoarea înfățișare în dosarul penal de agresiune sexuală. Până atunci, la dolce vita și mai ales dolce far` niente cât încape pentru domnul Boureanu! Să vedem și cum evoluează idila de la piscină, pentru că atracția e transparentă ca apa din bazin!

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