Mihail Pautov, mesaj pentru românii care văd ambrozie pe câmpuri: Nu este o rugăminte, este o obligație!

Pentru persoanele alergice, sfârșitul verii și începutul toamnei pot transforma o simplă ieșire din casă într-un șir interminabil de strănuturi, nas înfundat, ochi roșii și mâncărimi. Ambrozia este una dintre cele mai puternic alergizante plante întâlnite în România, iar medicul Mihail Pautov atrage atenția că oamenii nu trebuie să treacă nepăsători pe lângă terenurile invadate de această buruiană. Există o lege dedicată combaterii ambroziei, iar proprietarii și administratorii anumitor terenuri au obligații concrete. Medicul explică inclusiv ce poate face un cetățean atunci când observă ambrozie pe un teren și cui îi poate semnala situația.

Ambrozia, coșmarul de la sfârșitul verii

Alergia la ambrozie este o alergie sezonieră provocată de polenul plantei Ambrosia artemisiifolia. Perioada dificilă pentru persoanele sensibilizate începe vara și se poate prelungi în toamnă, iar august și septembrie sunt printre lunile în care expunerea poate deveni o problemă serioasă.

Polenul este foarte ușor și poate fi purtat de vânt, astfel că nu trebuie neapărat să ai un câmp cu ambrozie lângă casă pentru a resimți efectele. Ministerul Sănătății arată că ambrozia produce cantități mari de polen, iar concentrații foarte mici pot fi suficiente pentru declanșarea simptomelor la persoanele sensibilizate.

Manifestările pot fi confundate ușor cu o răceală: strănut repetat, secreții nazale apoase, nas înfundat, mâncărimi la nivelul nasului și ochilor, lăcrimare și ochi roșii. În anumite cazuri pot apărea tuse, respirație șuierătoare și dificultăți respiratorii.

Mihail Pautov atrage atenția asupra legii privind combaterea ambroziei

Medicul Mihail Pautov le atrage atenția celor care se confruntă cu această alergie că există în România o lege specială privind combaterea ambroziei. Este vorba despre Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, care stabilește obligații pentru proprietarii și deținătorii de terenuri, precum și pentru administratorii unor suprafețe publice. Actul normativ a fost modificat ulterior, astfel că, pentru situația juridică actuală, trebuie consultată forma în vigoare a legii.

Pautov îi îndeamnă în special pe cei care suferă de alergie să o cunoască:

„Este vorba despre Legea nr. 62 din 9 martie 2018. O puteți studia. Dacă aveți alergie la ambrozie, în mod cert vă interesează această lege. Are fix o pagină, se citește în două minute.”

Proprietarii terenurilor au obligația să combată ambrozia

Unul dintre lucrurile importante subliniate de medic este că eliminarea ambroziei de pe terenurile infestate nu ține pur și simplu de bunăvoința proprietarului. Legea stabilește obligații de combatere pentru proprietarii și deținătorii terenurilor, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și bazinelor piscicole.

Mihail Pautov explică:

„Dar, în principiu, ce spune legea asta este că proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice – atenție, deci autoritățile –, administratorii căilor ferate, ai cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare lucrări de prevenire.”

Medicul insistă asupra unui cuvânt esențial din această prevedere: obligație.

„Deci nu este o rugăminte, este o obligație a proprietarilor de terenuri și a acestor administratori.”

Ce faci concret dacă vezi un teren plin de ambrozie

Aici apare partea practică a explicației. În loc să fotografiezi câmpul, să te enervezi și să mergi mai departe, Pautov recomandă sesizarea autorităților competente.

„Cum se face? Simplu. Se face pur și simplu o sesizare sau o plângere, să-i spunem, la Poliția Locală, iar Poliția Locală sau oamenii desemnați de primarul localității în care locuiești ori comisarii Gărzii Naționale de Mediu sunt cei care merg în inspecție, în verificare. Au obligația asta prin lege.”

În practică, procedura exactă și autoritatea competentă trebuie raportate la forma actualizată a legii și la normele sale de aplicare. Cadrul legal prevede verificarea terenurilor infestate și măsuri pentru obligarea celor responsabili să elimine buruiana.

Mai întâi avertismentul, apoi pot veni sancțiunile

Pautov explică și ce se întâmplă după sesizare. Ideea nu este ca proprietarul să fie amendat instantaneu, ci ca ambrozia să fie eliminată.

„La plângerea ta trebuie să meargă pe terenul unde ai semnalat prezența ambroziei, iar primul lucru pe care îl fac nu este să dea amendă, ci un avertisment: «Ai ambrozie, te rog, dă-o jos.»”

Dacă măsurile impuse nu sunt respectate, legislația permite aplicarea unor sancțiuni. Aici există însă o precizare importantă față de cifrele din explicația medicului: forma actuală a Legii nr. 62/2018 prevede amenzi de la 1.000 la 5.000 de lei pentru persoanele fizice și de la 10.000 la 20.000 de lei pentru persoanele juridice, nu o amendă fixă de 1.000, respectiv 20.000 de lei.

Pautov formulează astfel mecanismul:

„Dacă nu se respectă acest avertisment și ambrozia persistă acolo – nu știu în cât timp se face reverificarea –, persoana respectivă, dacă este persoană fizică, riscă o amendă de 1.000 de lei, iar persoana juridică riscă o amendă de 20.000 de lei.”

De ce un singur teren cu ambrozie poate afecta mult mai mulți oameni

Problema ambroziei nu se oprește la gardul proprietății pe care crește. Polenul este purtat prin aer, iar Ministerul Sănătății arată că o concentrație de sub 30 de grăuncioare de polen pe metru cub de aer poate fi suficientă pentru declanșarea unei reacții alergice, persoanele foarte sensibile putând fi afectate chiar de 1–2 grăuncioare/m³.

Potrivit unei estimări publicate de Ministerul Sănătății, aproximativ 482.000 de persoane din populația activă a României erau sensibilizate la polenul de ambrozie, majoritatea prezentând rinoconjunctivită, afecțiune care, în timp, poate evolua spre astm.

Tocmai de aceea, combaterea plantei nu este exclusiv problema persoanei pe al cărei teren a apărut.

„Stă în atribuțiile noastre să atragem atenția”

Mesajul final al lui Mihail Pautov este unul simplu: dacă oamenii observă terenuri invadate de ambrozie, pot semnala situația, în loc să accepte că buruiana va rămâne acolo până la sfârșitul sezonului.

„Problema este faptul că nu prea se aplică și cred că stă în atribuțiile noastre să atragem atenția ori de câte ori vedem câmpuri pe care există ambrozie.”

Pentru cei alergici, miza nu este una estetică. Un teren neîngrijit pe care ambrozia ajunge la maturitate poate însemna polen răspândit în aer și simptome pentru oameni aflați la distanță de locul în care crește planta. Sesizarea unui asemenea teren devine astfel o măsură prin care poate fi redusă una dintre sursele locale de polen.

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