Serghei Mizil, predicții pentru noul sezon Insula Iubirii: ”Ăștia se despart!”

Se anunță un sezon incendiar la „Insula Iubirii”, unde cinci cupluri au acceptat testul suprem al fidelității. Dan Capatos, Serghei Mizil și Maria Tebieș au analizat fiecare poveste de iubire. Ba mai mult, cei trei au făcut și primele predicții. Unele cupluri le-au ridicat semne de întrebare. Altele au primit deja verdictul celor doi invitați de la Dan Capatos Show. Vezi totul pe CANCAN.ro!

Ionuț Mocăniță și Claudia Ion, primul cuplu analizat

Ionuț Mocăniță și Claudia Ion sunt împreună de aproape trei ani. El este hairstilist, iar ea lucrează ca nail artist. Cei doi au venit la „Insula Iubirii” pentru a vedea dacă relația lor poate rezista. Serghei Mizil nu pare însă impresionat de povestea lor. Vezi emisiunea integrală aici!

„Sunt drăguți amândoi. Ce poți să spui?”, spune Serghei Mizil. „Sunt mai multe cupluri care au plecat despărțite decât împreună la final”, a spus Maria Tebieș.

Marcel Andrei a revenit în emisiune, dar de această dată alături de soție

Marcel Andrei este unul dintre numele cunoscute ale formatului. În trecut, el a participat ca ispită. Acum revine alături de Armina. Cei doi sunt căsătoriți și locuiesc în Tenerife, iar relația lor durează de trei ani.

„El a fost ispită sezonul trecut. Dacă știe cum se face, cred că rezistă”, a spus Serghei Mizil. „Cum bine se zice, omul niciodată nu se schimbă de tot. Cred că nu prea se schimbă”, a spus Maria Tebieș.

Nattasha Black și Lorenzo, cuplul care a stârnit cele mai multe controverse

Nattasha Black și Laurențiu Bălăucă, cunoscut drept Lorenzo, locuiesc în Marea Britanie. Sunt împreună de un an și șapte luni. Nattasha are o meserie mai puțin obișnuită. Ea este dominatoare, în timp ce Lorenzo este excavatorist și creator de conținut.

„El cunoaște o ispită în sezonul ăsta. Adică chiar au chefuit împreună”, a spus Maria Tebieș. „Dacă ea este dominatoare și el stă cu ea, îți dai seama că e dependent de ceva”, a punctat și Dan Capatos.

Prințul Marco și Bianca, cuplul despre care Serghei Mizil are dubii

Prințul Marco Dăscăliuc și Bianca Ghiurcă formează unul dintre cele mai longevive cupluri. Sunt împreună de zece ani și căsătoriți de trei ani. Cei doi locuiesc în Italia și sunt antreprenori. Motivul pentru care au venit în emisiune ar fi gelozia Biancăi. Bianca vrea să afle dacă partenerul îi este fidel, iar Marco vrea să-i demonstreze că poate avea încredere în el.

„Eu cred că ăștia se despart. E singurul cuplu la care am zis asta”, a spus Serghei Mizil. „Și eu zic la fel. Dacă e geloasă… Din orice face el, ea vede ceva”, a spus Maria.

Remi Dobre și Bianca Iotu, puși sub lupă

Cât despre Remi Dobre și Bianca Iotu, semnele de întrebare rămân în picioare: vor rezista sau nu tentației de pe insulă? Deși diferența de vârstă dintre cei doi este de 13 ani, aceștia susțin că se iubesc și că ar putea construi ceva de viitor. Gurile rele ar spune însă altceva.

„Ăștia se despart sută-n sută”, concluzionat Serghei Mizil atunci când i-a văzut. „E o diferență mare de vârstă la ei doi”, a spus și Maria Tebieș.

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

CITEȘTE ȘI:

Reacția ilară a Biancăi Iotu după ce a comis-o cu Narcis de la Insula Iubirii: “Sezonul de bujori a fost în primăvară”

Pentru cine a lăsat-o Narcis pe Bianca Iotu cu buza umflată la Insula Iubirii. Musculosul și Alina formează un cuplu încă de anul trecut